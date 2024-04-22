TMT Mücahitler Derneği'nin 23 Nisan mesajı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Dernek Genel Başkanı Celal Bayar yayımladığı 23 Nisan mesajında, 23 Nisan 1920’nin, Türk ulusunun iradesini temsil eden, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılıp, Türk halkının bağımsızlık ve egemenliğini tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu belirtti.

Bayar mesajında şunları kaydetti:

“Bugün bu önemli günün 104. yıl dönümüdür. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924’te bugünün Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlanmasına karar vermiş, 23 Nisan 1924’te ise bu bayramı çocuklara armağan etmiştir. Bu öyle bir bayramadır ki çocuklara bayram hediye eden ilk ülke olmanın ötesinde, dünya çocuklarına armağan edilen ilk bayram olup o günden beri her yıl etkinliklerle ulusal bir coşku içerisinde kutlanmaktadır.

Ülkemiz, Anavatanımız, Türk dünyası ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun…

Bizler de Kıbrıs’ta bunca bedel ödedikten sonra bağımsız ve egemenlikten asla taviz verilmesine karşıyız. Yaşasın Anavatan, yaşasın Yavrutavan.”