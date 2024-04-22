Lefkoşa Türk Belediyesi Halk ve Çevre Sağlığı ekipleri, yurttaşların sivrisinek sorunu yaşamamaları için kaynağından etkin biyolojik mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

LTB, sivrisineklerle mücadelede WALS metodunu uygulamaya devam ediyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sivrisinekle mücadele kapsamında 7 ekibin, sivrisineklerin üreme kaynağı olabilecek su dolu kaplar, kullanılmayan havuzlar, çürük depolar, rögarlar, Haspolat Atırma Tesisi’nin çevresinde bulunan havuzlar ile belediye sınırları içerisindeki tüm göletler ve su birikintilerinin yoğun olduğu noktalarda ilaçlama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, dere kontrollerini yapan ekiplerin her 10 günlük sürede toplam 26 kilometre uzunluğundaki dereler ile toplam 55 noktada bulunan gölet, bodrum katları ve yer altı su kaynakları için her hafta kontrol ve ilaçlamaların yapıldığı kaydedildi.

- 2200 sivrisinek üreme kaynağının kontrol ve ilaçlamaları yapıldı



Haspolat Arıtma Tesisi havuzları ile akarsuların kontrol ve ilaçlamasının haftalık olarak devam edildiği ve dere temizliği ile ıslahından sorumlu olan ekiplerin rutin kontrol ve ilaçlamalarını sürdüğünü ifade edilen açıklamada, bölge ekiplerinin ise LTB sınırlarındaki 17 bölgedeki 2200 sivrisinek üreme kaynağının kontrol ve ilaçlamalarını yaptığı kaydedildi.



Belediye açıklamasında, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan sinek, sivrisinek ve haşerelerle mücadele oluşturulurken, salgın hastalıklara sebep olabilecek durumlara karşı da koruyucu tedbirlerin alındığı açıklandı.

- Sivrisineklerle mücadelede WALS metodu uygulanıyor



Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sivrisineklerle mücadele için 2022 yılından itibaren WALS metodunu ülkede ilk kez uygulayan belediye olduğu kaydedilen açıklamada, üreme kaynaklarına doğrudan ulaşımı sağlayan ve biyolojik larvasit kullanılarak yapılan bu uygulamanın sivrisinek dışında hiçbir canlıya zarar vermediği belirtildi.





Açıklamada, WALS metodunun Zika Virüsü, Dang Humması, Batı Nil Virüsü gibi sivrisineklerden bulaşan hastalıkların önlenmesi amacıyla dünyada yaygın olarak kullanıldığı, 2017 yılında Chicago İnovasyon Ödülü alan bu metodoloji sayesinde ulaşılması imkansız ya da tespit edilmesi zor üreme kaynaklarında da biyolojik larvasitlerle etkili mücadele gerçekleştirilebilmekte olduğu ifade edildi.

Sivrisinek ve haşerelerle ilgili taleplerin “Alo 185 Çözüm Hattı” ile “LTB Whatsapp Hattı”na iletilebildiği, Lefkoşa Türk Belediyesi Halk ve Çevre Sağlığı ekiplerinin yurttaşlardan gelen taleplere de yönelik tespit ve müdahalelerde bulunulduğunun belirtildiği açıklamada, yurttaşların bu konudaki taleplerini 24 saat boyunca Alo 185 Çözüm Hattı’nı arayarak veya 0533 883 05 82 numaralı LTB Whatsapp hattına mesaj olarak gönderebilecekleri kaydedildi.

