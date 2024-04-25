TMK'ya 68 Milyon Sterlin Ödenek

Başbakan Üstel, Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından tazminat kararıyla neticelendirilmiş 200’e yakın başvuru için 2-3 ay içerisinde yaklaşık 68 milyon Sterlin ödeneceğini açıkladı

Başbakan Ünal Üstel, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) tarafından 2020 yılı sonuna kadar tazminat kararıyla neticelendirilmiş ve ihtilaf içermeyen 200’e yakın başvuru için 2-3 ay içerisinde yaklaşık 68 milyon sterlin ödeneceğini açıkladı.

Bir önemli konuyu daha çözüme kavuşturduklarını açıklayan Başbakan Üstel, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin aldığı bir karar uyarınca KKTC devleti tarafından kurulduğunu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tanınan bir komisyon olduğunu hatırlattı.

O günden bugüne TMK’nın, mülk sahiplerinin taleplerini yerine getiren bir iç hukuk yolu olarak çalıştığını dile getiren Başbakan Üstel, son yıllarda TMK’ya yönelik de ciddi eleştiriler olduğuna değindi.

Bu çerçevede oluşturdukları özel fonlara dikkat çeken Başbakan Üstel, yabancıların mülk alımında yüzde 6 fon koyarak, bunun yüzde 3’ünün Sosyal Konut Fonuna, yüzde 3’ünün ise Taşınmaz Mal Komisyonu’na aktarıldığını ve biriktirildiğini kaydetti. Üstel, bu uygulama ile Taşınmaz Mal Fonu ve Sosyal Konut Fonunda yaklaşık 6’şar Milyon para biriktirildiğini dile getirdi.

Pazartesi günü Şans Oyunlarıyla ilgili bir yasanın da Meclis’ten geçirildiğini ifade eden Başbakan Üstel, yüzde 5’lik bir oranın Taşınmaz Mal Komisyonu gitmesi için fon oluşturduklarını belirtti.

Başbakan Üstel, hükümetin oluşturduğu fonlar ve Merkez Bankası ile yapılan bir çalışmayla, Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından 2020 yılı sonuna kadar tazminat kararıyla neticelendirilmiş ve ihtilaf içermeyen toplam 200’e yakın başvuru için yaklaşık 68 milyon sterlin ödeneceğini açıkladı.

Söz konusu tazminat bedellerinin ödenmeye başladığını ve tamamının 2-3 ay içerisinde ödeneceğini belirten Başbakan Üstel, “Taşınmaz Mal Komisyonu’nun, uluslararası hukuk kriterleri çerçevesinde, etkin bir iç hukuk yolu olarak çalıştırılması konusunda kararlı duruşumuzu sergilemeye devam edeceğiz” dedi. Üstel, projeleri hayata geçirmeye, reformları yapmaya, yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini de söyledi.

"SORUNLARA NEŞTER VURMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Hükümet olarak çalışmalarına devam ettiklerine değinen Başbakan Üstel, özellikle yıllardır dokunulmayan konulara, çare bulunmayan sorunlara neşter vurmaya, çareler bulmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu ay içerisinde yıllardır atıl duran Girne Antik Limanı’nı hak ettiği şekline getirerek, hizmete koyduklarını belirten Başbakan Üstel, cumartesi günü açılış töreni için limanda olduklarını hatırlattı. Dünyanın neresine gidilirse gidilsin KKTC’nin tanıtımının Girne Antik Limanı’nın fotoğraflarıyla yapıldığına dikkat çeken Üstel, halka, limanı ziyaret etme çağrısı yaptı.

Kısa süre içerisinde reform nitelikli pek çok yasayı da Meclis’ten geçirdiklerini ifade eden Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürüttükleri, yol, hastane, ulaşım, iletişim, tarım ve teknoloji alanındaki projelerin hızla devam ettiğini kaydetti. Üstel, gençlere yönelik başlatılan ve ülkede ilk kez uygulanan projelerin de devam ettiğini ve tamamlanacağını söyledi.

