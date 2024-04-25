banner913
banner932
Xiaomi vs. Apple: Akıllı telefon seçerken nelere dikkat edilmeli?
Xiaomi vs. Apple: Akıllı telefon seçerken nelere dikkat edilmeli?
25 0
Mağusalılara halk plajı müjdesi
Mağusalılara halk plajı müjdesi
14 0
 
"Kararlılığımız son nefesimize kadar devam edecek"
12 0
Bosley attı, Koop kazandı: 81-83
Bosley attı, Koop kazandı: 81-83
25 0
"Çözüme dair umutlarımızı hiç yitirmedik"
20 0
Baf son anda kazandı
Baf son anda kazandı
23 0
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
39 0
banner1012

TMK'ya müracaatların artması bekleniyor

banner1020

Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun işleyişi konusunda üst düzey toplantı yapıldı. Tatar, 2020 yılı sonuna kadar değerlendirilen malların ödenmeye başlıyor olmasının önemine dikkat çekerek, TMK'ya müracaatların artmasını beklediklerini vurguladı

banner974
TMK'ya müracaatların artması bekleniyor
banner971
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun işleyişi ve son gelişmelerin ele alındığı üst düzey toplantı yapıldı.
Uluslararası hukukun Kıbrıs konusunda bir iç hukuk yolu olarak tanıdığı ve kurulduğu 17 Mart 2006 tarihinden beridir faaliyetlerini yürüten Taşınmaz Mal Komisyonu'nun  Başkanı Növber Ferit Veçhi, toplantıya katılan yetkililere, Komisyonun çalışmaları ve faaliyetleri hususunda güncel bilgiler verdi. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun önemli işlere imza attığını dile getirdi ve müracaatların hızlı bir şekilde değerlendirilip, sonuca ulaştırıldığını belirtti.
2020 yılı sonuna kadar değerlendirilen malların ödenmeye başlıyor olmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkin bir iç hukuk yolu olan Taşınmaz Mal Komisyonu’na müracaatların artmasını beklediklerini kaydetti.
Tatar, Kıbrıs konusunda ifade edilen mal mülk sorununun ancak bu yolla çözülebileceğini ifade etti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.