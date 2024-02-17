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TL’nin en büyük banknotu ile 1 kg hellim alınamıyor

Temel gıda ürünlerine gelen zamlar ve TL’nin döviz kurları karşısındaki erimesi sonrası Türk Lirası'nın en büyük banknotu konumunda bulunan 200 TL ile 1 kg hellim alınamazken, tek bir hellim ise adeta ucu ucuna alınabiliyor

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TL’nin en büyük banknotu ile 1 kg hellim alınamıyor
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Yeni yılın ilk asgari ücretinin belirleneceği andan ve belirlenmesi sonrası gelen zamlar, TL’nin döviz kurları karşısında yaşadığı kayıp, en büyük banknot 200 TL’yi adeta hiç etti.
200 TL’YE NE ALINIR?
Bugün 200 TL'ye alınabilen ürünler arasında 6 simit, 14 somun ekmek, 5 kutu süt, 6 paket makarna, 2 kilo kapya biber, 2 kilo domates, 2 kg salatalık, 200 gramlık 2 adet kaşar, 200 gramlık 1 kutu tereyağı, 500 gram beyaz peynir, 500 gramlık 4 kutu yoğurt, 240 gram bal, 1 paket 30'lu yumurta ve 220 gram dana sucuk alınabiliyor.
Sofraların vazgeçilmezi olan hellim ise tane ile alınabiliyor. TL’nin en büyük banknotu 200 TL ile 1 kg hellim alınamazken, 1 kg etin ise yanına yanaşılamıyor.
 
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