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Mandalinde limit üstü kalıntı

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Mandalinde limit üstü kalıntı
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Tarım Dairesi, 9-15 Şubat tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Bir yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
İthal ürünlerden alınan 29 numunenin tamamı temiz çıktı.
Yerli ürünlerden alınan 20 numunenin ise 19’u temiz bulunarak, limit üstü bitki koruma ürünü içeren bir numuneye rastlandı.
Güneşköy sakinlerinden Engin Tip’e ait mandora mandalinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürün hasadı geciktirilecek ve bir sonraki laboratuvar analizi sonucuna göre değerlendirilecek.
 
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