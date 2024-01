TL’nin her gün eridiği bu dönemde hükümet, vatandaşa ‘ilk evim kredisi’ adı altında kredi paketi sundu ancak bu krediye ulaşmak hayal gibi

Lefkoşa'da 2+1 daire fiyatı 65 bin sterlin yani 2.4 milyon TL’ye denk geliyor. İlk Evim Kredi Paketi, “1.6 milyon TL'yi geçmemek kaydıyla" diyor. Bu yeni pakete başvuranlar 1.6 milyon TL borç almak zorunda. Yüzde 21 yıllık faiz, 10 yıl vade ile her ay 33 bin TL aylık taksit ödemek gerekiyor!





Türkiye ile aynı parayı kullanan ülkemizde TL’nin her geçen değer kaybetmesi sonucunda vatandaşın kazandığı da adeta erimekte. Ülkemizde birçok ürünün ithal edilmesi nedeniyle ithalatçıların ürünleri dövize göre fiyatlandırmasından dolayı neredeyse her gün fiyatlar değişmekte.

Vatandaşın kazancının adeta eridiği bugünlerde hükümet, vatandaşa ‘ilk evim kredisi’ altında kredi paketi sundu ancak bu krediye ulaşmak da pek mümkün görünmüyor.

Konuyla ilgili görüş belirten gazeteci yazar Cenk Mutluyakalı’nın yazısı şöyle:

TL’nin bu haliyle hangi ilk ev, hangi araba?

“Türk Lirası'nın erime süreci devam ediyor ve bunu kanıksadık.

Çaresizlik içinde kabullendik açıkçası…

Türkiye'de ne faizleri artırsalar önüne geçiliyor bunun ne de bakanları değişseler...

Avrupa Birliği üyesi yeni bir Kıbrıs’ı tümüyle unutturmaya çalışıyorlar.

Euro’yu konuşmuyorlar dahi…

1 Sterlin, 38 Türk Lirası oldu.

40’a doğru yol alıyor.

Kredi paketleri açıklıyorlar, buna karşın…

“İlk evim…”

Kim alabilir?

Kıbrıs’ın kuzeyinde bir gencin yeni bir ev değil sadece…

Yeni bir araba alabilmesi de hayal oldu şimdi…

Bugünkü şartlarda dünyaya üç beş kez gelmesi, ömrünce çalışması, kazandığı paranın tümünü her gün döviz yapması ve belki bir araba sahibi olabilmesi mümkün!

***

Lefkoşa'da 2+1 daire satın alacak olsa bir genç...

Tek çocuk yapacak bu zamanda çaresiz!

Diyelim ki 65 bin sterlin...

2.4 milyon Türk Lirası'na denk geliyor!

"İlk Evim Kredi Paketi" zaten "1.6 milyon TL'yi geçmemek kaydıyla" diyor.

***

Diyelim ki bu yeni pakete başvurdunuz, “ilk ev” için…

1.6 milyon TL borç alacaksınız – ki o paraya yeni bir ev nerede bulacaksınız…-

Yüzde 21 yıllık faiz…

10 yıl vade…

Her ay 33 bin 34 TL 94 kuruş aylık taksit ödemeniz gerekiyor.

Öyle anlaşılıyor ki bu paketle Ünal bey ve dostları ayrıca zenginler çocuklarına yeni ev alacaklar.

Bir genç, her ay, 33 bin TL taksit nasıl ödeyebilir, bunu bize bir anlatsalar…

***

Dahası var…

Örneğin Girne’de 65 metrekare 1 + 1 konutun aylık kirası 500 sterlin!

19 bin TL.

“KKTC”de asgari net asgari ücret 15.750,00 TL!”