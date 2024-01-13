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Bir yılda tüp gaz fiyatına yüzde 60 zam

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Geçen yılın ocak ayında azami satış fiyatı 240 TL olan tüp gazın şu anki azami satış fiyatı 390 TL

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Bir yılda tüp gaz fiyatına yüzde 60 zam
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Tüp gaz fiyatı son bir yıl içerisinde yaklaşık yüzde 60 oranında arttı. 2023’ün ocak ayında 240 TL’ye satılan 10 kilogramlık tüp gazın azami fiyatı aynı yılın sonunda 390 TL’ye ulaştı. Yani bir yıl içerisinde vatandaşın cebinden tüp gaz için çıkan para 150 TL arttı. 2023’de ilk tüp gaz zammı 28 Nisan’da 10 TL olarak yapıldı. Yani tüp gazın azami satış fiyatı 250 TL olarak belirlendi.
Bunun akabinde ise 16 Haziran’da tüp gaz azami satış fiyattı 245 TL’ye çıkarıldı ve bu artışlar 19 Temmuz’da 285 TL, 22 Ağustos’ta 335 TL, 17 Eylül’de 355, 24 Ekim’de 375 TL ve 13 Aralık’ta 390 TL olması ile devam etti. 2022’de ise son tüp gaz zammı 17 Kasım’da yapılmış ve tüp gazın azami satış fiyatı 240 TL olarak belirlenmişti.
 
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