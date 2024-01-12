TL battıkça batıyor

Maaş ve ücret artışları daha yapılmadan değer kaybeden TL’nin kurbanı oldu. Sterlin 38.50’ye, Euro, 33.15’e Dolar ise 30.15’e çıktı

Türk Lirası 2023 yılına da oldukça güçsüz ve değer kayıplarıyla başladı.

Dolar bu hafta “30” TL’yi geçerken, Euro 33 TL’yi, Sterlin de 39 TL’yi zorluyor. Sterlin dün 38.50’ye Euro, 33.15’e Dolar ise 30.15’e çıktı.

Yeni yılın ilk 10 gününde başta dolar olmak üzere tüm büyük para birimleri TL karşısında yaklaşık %10 oranında değer kazandı.

Bu rakam, TL’nin her gün %1 oranında eridiğini de gösteriyor. TL’deki bu olumsuz tablo, KKTC’yi Türkiye’den daha fazla etkiliyor.

Tüm mal ve hizmetlerin “dövize” endekslendiği KKTC’de, dolar, Euro veya sterlindeki her kuruşluk artış, ülke piyasasına zam olarak yansıyor.

CEBE GİRMEDEN ERİMEYE BAŞLADI

Hayat pahalılığı rakamlar belli olduktan sonra ülkede kamudan maaş çekenlerin Ocak ayı maaşlarını %50.31 oranında artışlı alacağı da kesinleşti.

Ücretli kesimler için bugün toplanması beklenen asgari ücret masasından ne sonuç çıkacağı belli değil ancak, ne karar çıkarsa çıksın, tıpkı maaşlar gibi vatandaşın cebine girmeden ay sonuna kadar eriyeceği neredeyse kesin. Ülkedeki mal ve hizmet sunucuları, Kasım ay içinde Maliye Bakanı’nın %48’lik “artış müjdesini” zam olarak fiyatlara yansıtırken, asgari ücretin belli olmasıyla birlikte iki ayda ikinci zam fırtınasının çıkması bekleniyor.

FAİZ ARTIRIMI İŞE YARAMADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran 2023’te 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış, politika faizi 650 baz puanlık artışla %8.5’ten %15’e yükseltilmişti. Ancak, bu artırım beklentileri karşılamamış ve karar sonrası döviz kurlarında hızlı bir yükseliş görülmüştü.

TCMB o dönemden bu yana faiz artırımlarına devam etti ve aralık ayındaki son PPK toplantısında politika faizini %42.50’ye çıkardı. Ancak, rakamlar faiz artışlarının henüz TL’nin işine yaramadığını gösteriyor. Türkiye’de enflasyonun yılı %64.77’den kapatması, son 22 senenin rekoru olurken, faizlerin enflasyonun altında kalması TL’yi vuruyor.

