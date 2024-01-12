Brent petrolün varil fiyatı $78,98 dolar

Güne $77,71 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:18 itibarıyla %1,77 artışla $79,13'dan işlem görüyor. Dün en düşük $76,53, en yüksek $79,17 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $77,87 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 14.12.2023 tarihinde $74,41 ile son bir ayın en düşük, 26.12.2023 tarihinde ise $81,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.