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Brent petrolün varil fiyatı $78,98 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $78,98 dolar
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Güne $77,71 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:18 itibarıyla %1,77 artışla $79,13'dan işlem görüyor. Dün en düşük $76,53, en yüksek $79,17 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $77,87 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 14.12.2023 tarihinde $74,41 ile son bir ayın en düşük, 26.12.2023 tarihinde ise $81,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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