Tıp öğrencileri YDÜ'de buluştu

Dünyanın dört bir yanından tıp öğrencilerini KKTC’de buluşturan “2. Uluslararası Öğrenci Kongresi”nde; 4 konferans, 3 çalıştay ve 19 oturum gerçekleştirildi



Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Öğrenci Dekanlığı iş birliği ile düzenlenen “2. Uluslararası Öğrenci Kongresi”, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

“Göç ve Sağlık” temasıyla gerçekleşen ve dünyanın dört bir yanından tıp öğrencilerini bir araya getiren kongrede; göçmenlik ve sağlık hizmetleri alanında uzmanlaşmış akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve pek çok katılımcı bir araya geldi. Tıp öğrencilerinin perspektifinden göç olgusunun sağlık üzerindeki etkilerini ele almayı amaçlayan kongrede; göçün sağlık sistemleri, halk sağlığı ve toplumların refahı üzerindeki etkilerini anlamak ve gelecek nesil sağlık profesyonellerinin bu önemli konuda farkındalığını artırmayı hedeflendi.

Göç olgusunun sağlık üzerindeki etkileri pek çok yönüyle ele alındı

Üç gün süren kongre, 4 konferans, 3 çalıştay ve 19 oturumla gerçekleşti ve 580 kayıtlı katılımcıya ev sahipliği yaptı. Ayrıca, yurtdışından gelen konuk konuşmacılar ve öğrencilere, kongre süresince Near East Hayat tarafından ücretsiz hastalık ve kaza sigortası sağlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel mesajında, “Tıp Fakültemiz ve Öğrenci Dekanlığımız ile üniversitemiz ve ülkemizin tıp öğrenci birliklerinin büyük bir uyum ve emekle ikincisini düzenlediği ‘Uluslararası Öğrenci Kongresi’nin açılışında sizleri selamlamaktan büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrenci kongrelerinin, genç sağlık profesyonellerinin mezuniyet sonrası kariyerlerine hazırlanmaları ve ilham almaları açısından son derece önemli olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, “Bu kongrede ele alınan konu, günümüz dünyasının en önemli ve güncel meselelerinden biridir. Göç ve göçmenlik, sadece ülkemiz değil, tüm dünya için önemli bir tartışma konusudur. Bu konuda yapılan çalışmalar, sadece bilgi ve farkındalık artışına katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda geleceğe yönelik daha sağlıklı politikaların oluşturulmasına da yardımcı olur” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, konuşmasında tıp öğrencilerine seslenerek “Bu kongre sizindir. Bizler, sadece izleyici olarak buradayız ve eğer küçük de olsa bir katkı sağlayabiliyorsak, ne mutlu bize. Sizlerle bir araya gelmekten ve bu önemli etkinliğin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Prof. Dr. Gamze Mocan, kongrenin içeriği hakkında bilgi vererek, “Kongremiz; üç çalıştay, 19 oturum, dört konferans ve 16 seçilmiş bildiriyle zengin bir programdan oluşuyor. Kongre, sadece bilgi alışverişi yapmakla kalmayacak, aynı zamanda bir araya gelerek tecrübelerimizi paylaşacağımız bir ortam olacak” dedi.

Kongre kelimesinin anlamının; bir araya gelmek ve bilgi paylaşmak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gamze Mocan, “Burada yeni bağlantılar kuracak, farklı bakış açılarıyla tanışacak ve birlikte daha iyi çözümler üreteceğiz. Hep birlikte, kongre boyunca üreteceğimiz fikirlerle ve ortak paylaşımlarla daha aydınlık bir geleceğe doğru adımlar atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Göç ve göçmenlik; savaşlar, siyasi istikrarsızlık, ekonomik krizler, doğal afetler ve iklim değişikliği gibi nedenlerle önemli bir gündem maddesi haline geldi” diyen Ai. Prof. DUX, “ Bu durum, insanların yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldığı ve güvenli bölgelere göç ettiği bir ortam oluşturuyor. Bu durum, uluslararası toplum için karmaşık ve acil bir mesele halini alıyor” dedi.

Özellikle sağlık açısından göç ve göçmenliğin yerel sağlık sistemlerini zorladığını belirten Ai. Prof. DUX, “Göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimindeki engeller, dil bariyerleri, kültürel farklılıklar ve ekonomik kısıtlamalar gibi faktörlerle mücadele etmek zorunda kalmalarına neden oluyor” dedi.

