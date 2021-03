Tıp öğrencileri, dünyaya seslerini duyurabilecek

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği, Uluslararası Tıp Öğrenci Birlikleri Federasyonu’na tam üye olmaya hak kazandı



Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC–Medical Students’ Associations of Northern Cyprus), dünya genelindeki tıp öğrencilerini temsil eden Uluslararası Tıp Öğrenci Birlikleri Federasyonu (IFMSA)’nun 26 Şubat-14 Mart tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 70. IFMSA Mart Toplantısına katılarak adadaki tıp fakültesi öğrencilerini temsil etti.

MSANC, Uluslararası Tıp Öğrenci Birlikleri Federasyonu’na ilk kez 2017’de kısmi üye olarak katılmıştı. 4 yıl boyunca büyük bir özveriyle çalışmalarına devam eden MSANC, 7 Mart 2021’de Uluslararası Tıp Öğrenci Birlikleri Federasyonu’na üyelik statüsü yükseltme sunumu yaptı. MSANC, 12 Mart’ta gerçekleştirilen oylamada, büyük oy çoğunlukla IFMSA’de tam üye olmaya hak kazandı. Böylece federasyonda alınacak kararlarda oy kullanma hakkına sahip oldu ve federasyonda çeşitli pozisyonlarda görev alma hakkı elde etti.

IFMSA Genel Kurulu’na, Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği’nin yönetiminde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden Onur Üyesi Sultan Jarboue Salaheldin, Başkan Asu Özince, Genel Sekreter İlayda Feray Yayla, İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Canan İlgu, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Kahraman, Staj Değişimi sorumlusu Sara Darweesh, Halk Sağlığı Sorumlusu Rahaf Alalami, İnsan Hakları ve Barış Sorumlusu Amin Alasfar Araştırma Değişimi Sorumlusu Candost Sarıçoban, Tıp Eğitimi Direktörü Fateme Ekrami, Üreme Sağlığı ve AIDS Ulusal Sorumlusu Erva Öztürk, Proje ve Aktiviteler Sorumlusu Aya Ali, Denetim Kurulu Üyesi Aysu Özbek, Üreme Sağlığı Yerel Birlik Sorumlusu Suğde Aktun, İnsan Hakları ve Barış Yerel Birlik Sorumlusu Sait Baran Durhan katıldı.

Öğrenciler, çalışma kollarının eğitimlerine katılarak tüm dünyadan gelen tıp fakültesi öğrencileriyle yaptıkları aktiviteleri, projeleri paylaşıp, staj değişimi fuarına da katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni tanıtan sunumlar da yapan öğrenciler, diğer ülkelerin birlikleriyle kurdukları iyi ilişkilerle kendi çalışmalarını tüm dünyaya duyurma fırsatı elde etti.

MSANC ve diğer ülkelerin tıp öğrenci birlikleri arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde, 2021 yaz döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, staj değişimi programıyla 22 ülkeden 31 tıp fakültesi öğrencisine ülkemizde staj yapmaları için ev sahipliği yapacak ve aynı zamanda sınavla seçilen tıp fakültesi öğrencilerimiz KKTC’den diğer ülkelere bir aylığına staja gidecekler. Bu stajlar sonucunda öğrencilerimiz yurtdışında teorik ve pratik açıdan çalışmalar yaparak, başka bir coğrafyada farklı kültürler görüp kendilerini geliştirme imkanı da bulacak.

Bugüne kadar ülkemizi birçok kez uluslararası toplantıda temsil eden MSANC, çeşitli alanlarda onlarca etkinlik de düzenledi. Köylerde Halk Sağlığı Günleri düzenleyerek toplum sağlığına dikkat çekti, okulöncesi çağdaki çocuklarla buluşarak hijyen eğitimi verdi, 19 farklı ülkeden 24 tıp öğrencisini değişim programı çerçevesinde misafir etti. 2021’de yurtdışından gelecek olan değişim öğrencilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği Danışmanı Yakın Doğu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emil Mammadov, birlik üyelerinin hayata geçirdikleri projeler ile danışmanlıklarını yürütmekten büyük bir gurur duyduğunu vurguladı. Doç. Dr. Mammadov, “Ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda sesimizi duyurabilmek için her türlü imkanı sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi Ailesine teşekkür ederiz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz da, Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliğini kutlayarak, Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği’nin (MSANC) bugüne kadar pek çok başarıya imza attığını hatırlatarak, “Öğrencilerimizin bizi uluslararası platformlarda temsil etmesinin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği ile gurur duyduğunu ifade ederek; “Yakın Doğu Üniversitesi olarak bulunduğumuz her platformda sadece üniversitemizi değil ülkemizi de temsil ediyoruz. Bu bakımdan IFMSA’de tam üyelik hakkı elde eden Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği’nin üniversitemizi ve ülkemizi başarıyla temsil etmesi son derece gurur vericidir” açıklaması yaptı.