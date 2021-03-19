Havalar ısındı, yılanlara dikkat

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, bu yıl kış aylarının çok sert geçmediğini ve Mart ayı ile birlikte hava sıcaklıklarının artmaya başladığını belirterek, böylece birçok canlının toprak altından çıkmaya başladığına vurgu yapıp, geçtiğimiz günlerde şahit oldukları bir durumu bize gönderdikleri fotoğrafla paylaştılar.



Mart ayının ilk günlerinde 20 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklarla özellikle yılanların görülmeye başladığını ifade eden vatandaşlarımız, geçtiğimiz gün gittikleri Beşparmak bölgesindeki dağlık alanda ayrelli ve bazı doğal bitkileri toplamaya çalıştıkları sırada fotoğraftaki Gufi yılanı ile karşılaştıklarını dile getirdiler.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi koskocaman olan bu Gufi yılanının daha yeni topraktan çıktığı için aç olabileceğini düşündüklerini belirten vatandaşlarımız kendilerine saldıracağını düşündükleri için hemen oradan uzaklaştıklarını anlattı.

Gufi yılanlarının çok fazla saldırgan olmadıklarını ancak zehirli bir yılan olduğunu ve özellikle uzun zaman zehirlerini akıtmadıkları durumlarda ilk soktukları canlıyı hemen öldürebileceğini anlatan vatandaşlarımız, havaların ısınması sonrasında doğaya çıkan kişilerin çok dikkatli olmaları uyarısında bulundular.

