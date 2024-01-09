Karaciğer dostu enginarlara rağbet başladı

Ülkemizde üretilen enginar sezonu açıldı.Karaciğer dostu enginarları sağlık için tüketen vatandaşlar taze ürünlere rağbet ediyor.Enginar üreticilerinden Ahmet Tombul, sezonunu açarak üreticiden direkt tüketiciye ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Ahmet Tombul, enginar hasılatından memnun olduklarını ve sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getirdi.Bahar aylarında yetişen enginar kalori açısından zengin bir içeriği sahip sebzeler arasında yer alıyor. Sofralardan eksik edilmeyen enginar vitamin deposudur. Enginar fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum ve çinko açısından zengin olan enginarda A, B1, B2, B6 ve C vitaminleri bulunuyor. Enginarın içeriğinde yüksek oranda protein bulunuyor. Kalp kasını da güçlendiren enginar kalbin de rahat çalışmasını sağlıyor. Demir oranı yüksek olan enginar demir eksikliği anemisinin tedavisinde önemli rol oynuyor. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan enginar toksik maddelerin vücuttan atılmasını sağlıyor. Enginar karaciğerin de sağlıklı çalışmasını sağlar.