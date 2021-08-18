Temaslılar kendilerini gizliyor

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, koronavirüs pozitif olan kişilerin belirtileri artana kadar bilgi vermediğini, temaslıların da kendilerini gizlediğini belirtti



Sağlık Bakanı Ünal Üstel, BRT’de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Vakaların artış göstermesi hakkında konuşan Üstel, bayramların geride kaldığını, eğlence merkezlerinin açılması ve düğünlerin de başlamasıyla bulaşın arttığını söyledi.

Herkesin kuralları gözardı etmemesi gerektiğinin altını çizen Üstel, Koronavirüs pozitif olan kişilerin de belirtileri artana kadar bilgi vermediğini, temaslıların da kendilerini gizlediğini belirtti.

Temaslıların bilgi vermesinin şart olduğunu da aktaran Üstel, “Erken teşhis konursa daha kolay atlatılır, pozitif hasta yakın temaslılarını söylemek zorundadır; gizlenirse ve tespit edilirse para cezası verilebilir” dedi.

