Üstel: “Aşılama oranında Güney Kıbrıs yüzde 70’lere ulaştı, biz yüzde 47’lerdeyiz. Depomuzda bol miktarda ve farklı aşı var ancak aşı yapacak insan bulamıyoruz”





Sağlık Bakanı Ünal Üstel, aşılanmanın önemine vurgu yaparak mevcut aşılanma oranının yüzde 47 olduğunu ve bunun en az yüzde 70’e ulaşması gerektiğini aktardı.

Vatandaşın aşı talebinde azalma olduğunun gözlemlendiğini ifade eden Üstel, “38 aşı merkezimiz bulunuyor ve bunların bazıları yoğun, bazılarında ise insan yok, Aşılama talebinde düşüş var” dedi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel BRT’de açıklamalarda bulundu.

Üstel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Depomuzda bol miktarda ve farklı aşı var ancak aşı yapacak insan bulamıyoruz. Günde 8-10 bin aşıya çıkmıştık ancak şimdi 4 bin doza düştük. Bunların içinde 1, 2 ve 3 dozlar var. Merkezlerde sıkıntı yok. Hangi aşıyı bulursanız olun. Aşı hayat kurtarır.

Aşılama oranı Güney Kıbrıs yüzde 70’lere ulaştı, biz yüzde 47’lerdeyiz.

178 bin 101 birinci doz 175 bin 755 ikinci doz aşısını yaptırdı. Dün bin 500 civarında birinci doz aşı yapıldı.

65 yaş üzeri aşılanmayan yüzde 2 civarıdır. Gençler aşı konusunda direnç gösteriyor.

23 gün çift aşılı yoğun bakımda yattı ve taburcu oldu.

Aşılama artmazsa yeni uygulamalar yapılacak ve tedbirler alınacak.

38 merkezde aşı, 45 merkezde test yapılıyor.

