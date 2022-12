Telsim, 4G/ 5G ek ihalesini 17.8 milyon dolara aldı

4G ve 5G ek frekans ihalesi, 17 milyon 791 bin 177 dolara Telsim'in oldu. BTHK, Telsim’e 4G/5G için yetkilendirme belgesi verdi

4G ve 5G frekans bantlarının tahsisiyle ilgili Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK) "IMT Hizmet ve Sayısı Sınırlandırılmış Bireysel Kullanım Hakları ile Kurulacak Altyapılara İlişkin Yetkilendirme İhalesi" (4G ve 5G ek ihalesi) gerçekleştirildi.

8 frekansın tahsisinin yapılacağı 4G ve 5G ek frekans ihalesine tek başına giren Telsim markası ile KKTC’de faaliyet gösteren Vodafone Mobile Operations LTD., ihaleyi KDV hariç 17 milyon 791 bin 177 dolar (332 milyon TL) bedelle aldı.

8 ayrı frekansa ilişkin ihalenin sonucu Merkezi İhale Komisyonu'nun sitesinde yayımlandı.

Turkcell, kasım ayında gerçekleşen ve tek başına girdiği, toplam 16 frekans tahsisinin yapılacağı 4G ve 5G ana frekans ihalesinde, 8 frekansı asgari bedelle 19.2 milyon dolara almıştı.

Bu kez kalan 8 frekans için düzenlenen ek ihaleyi tek başına katılarak kazanan Telsim, dün Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu’ndan yetkilendirme belgesini aldı.

İlk sözü alan Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, 4 G/ 5 G’nin ilk ihalesinde bir operatörün yetkilendirme aldığını anımsatarak, 272 Megahertzlik yeni ek frekans ihalesinin 27 Aralık’ta sonuçlandığını, ihalenin 222 Megahertzlik kısmının Telsim tarafından alındığını kaydetti.

17 milyon 791 bin 177 Dolara bağlanan ihalenin seçilen ödeme yöntemine göre yaklaşık 30 ile 40 milyon dolar arasında bir ödemeyle gerçekleşeceğini belirten Bürüncük, bu sürecin özellikle Maliye Bakanı Alişan Şan ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın gösterdiği siyasi kararlıkla sonuca vardığını söyledi.

Geciken bu teknolojinin ülkenin her yerine hızlı şekilde ulaşması konusunda hassasiyetleri olduğunu vurgulayan Kadri Bürüncük, 4 G’nin güncel versiyonu olarak hizmete girecek 4,5 G’nin 2 yıl içinde ülkenin yüzde 60’ını, üç yıl içinde de yüzde 95’ini kapsamasını hedeflediklerini belirtti.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Vodafone’un küresel deneyiminin Kuzey Kıbrıs’a taşınacağını, Vodafone olarak 14 ülkede 5 G, 21 ülkede de 4 G ve 4.5 G hizmeti verdiklerini belirtti.

Vodafone grubunun bir parçası olarak KKTC’ye 140 milyon dolar yatırım yaptıklarını, frekans ihalesinin ülkeye yaptıkları ikinci en büyük yatırım olduğunu söyleyen Tüz, Kuzey Kıbrıs’ta her haneye 4.5 G hizmetini sunmak için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

Sefer Tüz, “İhalenin ardından atılması gereken en önemli adım fiber optik alt yapısının yaygınlaştırılması olacak” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ın ilk GSM operatörü olarak ülkeyi dijitalleşmede hak ettiği yere getirmek için paydaşlarla birlikte çalışmaya ve yatırımlara devam edeceklerini kaydeden Tüz, 2020’de olduğu gibi 2021’de de bilgi ve iletişim teknoloji sektöründe en çok vergi veren firma olduklarını, Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından “Vergi Onur Ödülü”ne layık görüldüklerini söyledi.

Maliye Bakanı Alişan Şan ise, iki mobil şirketinin kısa süre içinde bu alandaki faaliyetlerine başlayacaklarını söyleyerek, 4 G/5 G’nin vatandaşların da özel sektörün de önünü açacağını dile getirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, devletin 4 G/5 G ihalesinden ciddi bir gelir elde ettiğini, ilk taksitin toplamda 200-250 milyon civarında olduğunu kaydetti.

Arıklı, 4 G’nin kalıcı bir nokta olmayacağını, 6 ay içinde 5 G’ye geçmek zorunda olduklarını kaydederek, şöyle devam etti:

“Çağ ‘5 G’ diyor. Çin, 6 G’yi deniyor. Biz hala Afrika’nın birkaç ülkesiyle birlikte 3 G’yi kullanmaya devam edemezdik. Ulaştırma Bakanlığı olarak kararlı bir tavır sergilemeliydik. Bize dışardan yapılan baskılara, tehditlere pabuç bırakmamalıydık. Bu ihaleyi gerçekleştirmek zorundaydık, bunu başardık. ‘Bilgi adası’ diyeceksiniz, turizme ve yükseköğrenime dayalı bir sektörü ayakta tutacaksınız ama en geri iletişim jenerasyonunda, 3 G’de çakılı kalacaksınız… Biz bunu kafaya koyduk, ‘ne olursa olsun yıl sonuna kadar bu ihaleyi bitireceğiz’ dedik. Hükümet içinde de ciddi sıkıntılarımız oldu. Aştık….Önemli olan bu işin meyvesi.. O meyveyi aldık”

2023’ün projeleri arasında “her eve fiber optik” teknolojisi olduğunu kaydeden Bakan Arıklı, Gönyeli’yi pilot bölge olarak belirlediklerini, bu teknolojiyi ilk önce burada sonra da diğer bölgelerde uygulayacaklarını belirtti.