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Taksim sahası için girişimler sonuç vermedi

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Rum tarafının, Taksim Sahası’nda yapılan onarım çalışmalarında ara bölgenin statüsünün ihlal edildiği gerekçesiyle BM nezdinde yaptığı girişimler sonuçsuz kaldı

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Taksim sahası için girişimler sonuç vermedi
Çetinkaya futbol takımının 8 yıldan sonra, Ocak ayında Taksim Sahası’nda antrenman ve ön hazırlık çalışmaları yapmaya başlayacağına dair haberlerin kamuoyuna yansımasıyla, Rum tarafının Taksim sahası konusundaki tepkilerinin yeniden gündeme geldiği bildirildi.
Politis gazetesi “Çetinkaya Tepkilerle ‘Taksim’de’” başlığıyla aktardığı haberinde, Taksim Sahası’nda Ekim ayında başlatılan yapım-onarım çalışmalarının, Güney Kıbrıs’ın yoğun tepkisine yol açtığını ve ara bölgenin statüsünün ihlal edildiğini iddia eden Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı’nın, çalışmaların durdurulması için BM nezdinde girişim yaptığını anımsattı.
Gazete, diplomatik çevrelerden önceki gün sızan bilgilere dayanarak, Dışişleri Bakanlığı’nın tüm çabalarına rağmen, BM’nin Taksim sahasıyla ilgili kararların değişmesinde etkisiz kaldığını ve bunun da, ara bölgenin statüsünün Türk askerinin istekleri doğrultusunda “ihlal edildiğini” gösterdiğini öne sürdü.
 
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