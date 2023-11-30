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Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin borçlarını 15 Aralık’a kadar kapatmasını istedi

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Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin borçlarını 15 Aralık’a kadar kapatmasını istedi
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Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin, 31 Ekim tarihine kadar olan borçlarını en geç 15 Aralık’a kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.
Daire’den verilen bilgiye göre, 31 Ekim sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetleri bilgisayar aracılığı ile kesilecek.
Ayrıca, Kasım 2022 ayı sonu itibariyle Daire'ye 12 fatura donemi üzeri borcu olan tüm abonelerin hatları iptal edilerek abonelikleri sonlandırılacak.
Bu durumda olan abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları istendi.
 
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