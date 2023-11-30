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Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’ne Sinan Güneş atandı

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Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’ne Sinan Güneş atandı
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü mevkiine Sinan Güneş atandı. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.


Kararda, “ Üst Kademe Yöneticileri Yasasının 2. Maddesinin (2.) fıkrası kapsamına giren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü Mevkiine Sayın Sinan Güneş'in 30/11/2023 tarihinden ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşulu ile atanmasına ve atanma tarihinden itibaren atandığı mevkiin maaşını almasına karar verilir” ifadelerine yer verildi.
 
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