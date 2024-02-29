Teleferik projesi yeniden gündemde

17 ay önce duyurulan Girne-Bellapais Teleferik Projesi yeniden gündeme geldi

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı 2022 yılının Ağustos ayında Bellapais bölgesinin ve bölgedeki pansiyonculuğun gelişmesi adına protokol imzaladı. İmzalanan protokol sonrası yapılan açıklamada Bellapais ve çevresinin kalkındırılması ve geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilecek olan projelerle, alternatif turizmin gelişmesinin amaçlandığı, Girne Bellapais arası teleferik hattı inşa edileceği duyurulmuştu. O dönem oldukça infial yaratan ve “hayal proje” olarak görülen proje sonrası, hiçbir gelişmenin de kamuoyuna duyurulmaması, söz konusu projenin tozlu raflarda yerini aldığı iddialarına yol açtı.

Teleferik projesinin üzerinden geçen aylar sonra, yeni bir gelişme yaşandı. Başkan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun teleferik projesi ile ilgili iş insanları ile yaptığı görüşmeler basına sızdı. Yatırımcılarla görüşmelerini sürdüren Bakanlık, iddialara göre anlaştığı yatırımcı ile teleferik kabinlerini dahi sipariş etti. Söz konusu kabinlerin de gündeme düşmesi ile ülkede teleferik heyecanı başladı. Konuyla ilgili Girne Belediyesi de açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; Teleferik konusunun gündemde olmadığı, konunun henüz Girne Belediyesi’nin değerlendirme yapmasını gerektirecek noktaya gelinmediği vurgulandı.

