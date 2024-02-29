"Teleferik mi, yoksa okul, tamamlanmayan hastane mi?"

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, Balabayıs’a teleferik yapılmasının yeniden gündemde olduğunu belirterek, bu durumu eleştirdi.

Dizdarlı sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

“Balabayıs teleferiği yine gündemde.

Merak ettim denedim. İlim Üniversitesinden Manastıra kadar yürürseniz yirmi dört dakika kaybedersiniz. Otomobille bu süre üç buçuk dakika.

Peki ama sizce ulaşımı bu kadar kolay olan bir yere neden teleferik yapılmak istenir?

Soruyu değiştiriyorum.

Buraya harcanacak parayla Güzelyurt’taki hastane neden bitirilmez. Neden bir okul daha yapılmaz?”

