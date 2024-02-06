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TEKZİP METNİ

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TEKZİP METNİ
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20 Ocak 2024 tarihinde Halkın Sesi Gazetesi olarak gerek basılı gerekse internet üzerinden yayımladığımız “Kıb-Tek’teki hırsızlıklar tepki çekiyor” başlıklı haberimizin içeriğinde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı Ahmet Tuğcu’nun habere konu edilen suçlama iddialarıyla bağdaştırılmasına neden olacak ifadeler kullanılmıştır. Yaptığımız yayımın sonrasında gazetemizle irtibata geçen Sn. Ahmet Tuğcu ile yaptığımız görüşmeler ve yaptığımız araştırmalar neticesinde söz konusu yayımın Sn. Ahmet Tuğcu açısından itibar zedeleyici, küçük düşürücü ve gerçeğe aykırı olması nedeniyle hem şahsından hem de okuyucularımızdan özür dileriz. İşbu tekzip metnini kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yayınlarız.
 
Halkın Sesi Gazetesi
 
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