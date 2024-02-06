Galatasaray sürprize izin vermedi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçında konuk ettiği Trendyol 1. Lig temsilcisi Teksüt Bandırmaspor'u 4-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı

RAMS Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi Galatasaray, Davinson Sanchez'in 27. dakikada kaydettiği kafa golüyle 1-0 öne geçti.

34. dakikada Galatasaray, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. 36. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Halil Dervişoğlu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak farkı 2'ye çıkardı: 2-0

39. dakikada yapılan VAR incelemesi sonrası sarı-kırmızlı ekip lehine bir penaltı kararı daha verildi. 40. dakikada penaltı atışını kullanann Tete, topu ağlara göndererek skoru 3-0 yaptı.

Konuk Teksüt Bandırmaspor, 45+3'te Sergen Piçinciol ile farkı 2'ye indirdi: 3-1

Bandırmaspor'un Mustafa Çeçenoğlu ile 60. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

77. dakikada Teksüt Bandırmaspor, Remi Mulumba ile farkı 1'e indirdi: 3-2

Maçın skorunu 90+5. dakikada Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius ilan etti: 4-2

Mücadeleden 4-2 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, çeyrek final biletini cebine koydu.

Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupaya 5. turdan dahil oldu. Galatasaray, bu etapta 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u eleyerek son 16 turuna çıkmıştı.

Kupaya 3. turdan dahil olan Teksüt Bandırmaspor ise sırasıyla TFF 3. Lig temsilcisi Armoni Alanya Kestelspor, TFF 2. Lig ekibi Somaspor ve Trendyol Süper Lig takımı Kasımpaşa'yı elemişti.

Vinicius görücüye çıktı

Galatasaray'ın İngiltere'nin Fulham ekibinden transfer ettiği Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius, ilk 11'de sahaya çıktı. Vinicius, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk resmi maçta gol sevinci yaşad