Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, Turkcell Akademi ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) iş birliğiyle hayata geçirdiği “Teknolojide Fark Yaratan Kadın Liderler Programı”nın tanıtımı Acapulco Resort Otel’de gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, Turkcell Akademi ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) iş birliğiyle, GİKAD Yönetim Kurulu ve üyelerine yönelik hayata geçirdiği “Teknolojide Fark Yaratan Kadın Liderler Programı” tanıtıldı. Acapulco Resort Otel’de gerçekleşen tanıtım etkinliğine, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun eşi Birgül Feyzioğlu ve çok sayıda kadın katıldı. Etkinlikte “Teknolojide Fark Yaratan Kadın Liderler Programı” hakkında bilgi verilirken aynı zamanda ilk seminer de gerçekleşti. Konuşmalarla başlayan lansman sunumlar ve seminerle devam etti.GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, GİKAD’ın kadınların teknolojik ve dijital liderlik alanlarında eğitim ve gelişim fırsatlarına erişimini artırmak, desteklemek ve teşvik etmenin öncelikleri olduğunu belirten Kavuklu, kadınların teknoloji sektöründe karşılaştığı cinsiyet eşitsizliği, yetersiz temsil ve liderlik fırsatları gibi engelleri aşabilmesi için iş birliği yapılması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda, kadınların dijital alanda liderlik yapmalarını desteklemek ve teşvik etmek için özel programlar mentorluk ağları ve eğitim fırsatları oluşturduklarını dile getiren Kavuklu, “GİKAD olarak, bu dönüşüm yolculuğunda iş ortaklarımızla birlikte hareket ederek, kadın liderlerin önünü açmaya ve dijital dönüşümün her alanında eşit temsiliyetini sağlamaya kararlıyız” diye konuştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Kavuklu, Turkcell’e bu önemli iş birliği için teşekkürlerini sundu.Turkcell Akademi Direktörü Rumeysa Kaymakcı da konuşmasında, dünyadaki kadın liderlerin; genç kızları teknolojiye teşvik eden projeler, kadınlar için ekonomik fırsatları genişleten çalışmalar, sağlık inovasyonları gibi pek çok konuda hayatları iyileştirerek önemli işlere imza attığını belirterek, kadın dayanışmasının tarih boyunca, toplumsal ilerlemeyi hızlandıran önemli bir güç oluğunu vurguladı. “Teknolojide Fark Yaratan Kadın Liderler Programı”nın da bu destek ağının ve birlikte gelişmenin en güzel örneklerinden biri olacağına inanç belirten Kaymakcı, teknoloji de dahil her alanda, kadınların merhametine, insancıl bakış açısına, sezgisine ve atikliğine bugün dünden daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi. Son yıllarda yapılan araştırmaların, kadın liderliğinin iş dünyasında yarattığı pozitif etkileri açıkça ortaya koyduğunu dile getiren Kaymakcı, “Kadın liderler olarak teknolojik yeniliklere yön vermemiz, geleceğin yetkinliklerine ekiplerimizi doğru hazırlayabilmemiz ve liderlik yaptığımız şirketlerin sürdürülebilir büyüme sağlamaları için oldukça kritik olduğunun bilinciyle bu programı hazırladık” dedi. Kaymakcı, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutladı.Turkcell Akademi Liderlik Gelişim Müdürü Hülya Gündüz Yetik, yaklaşık bir yıla yayılacak “Gelişim Programı” hakkında bilgi vererek, GİKAD Yönetim Kurulu’na ve üyelerine özel hazırlanan; Ağın Zaferi: Networking Ustalığı, Söz Ustası Olmak, Dijital Dünyada Pazarlama ve Sosyal Medya Kullanımı, Yönetimde Derinlik: Mentorluk Yetkinlikleri, Yeni Teknolojiler: Yapay Zeka Kullanımı, İçsel Pusula: Kendi Değerlerinle Bütünleşik İlişki Sanatı, Finansal Yönetim: Kadın Girişimcinin Yol Haritası başlıklı 7 konuda eğitim, Geleceğin Yetkinlikleri, Geleceğin Ödeme Sistemleri konulu 2 seminer ve Turkcell Liderlerinden Mentorluk ile destekli bir gelişim programı hazırlandığını aktardı. 15 Mart Cuma günü başlayacak eğitimlerin yüz yüze ve online olarak gerçekleşeceğini dile getiren Yetik, programı tamamlayanlara başarı sertifikası verileceğini de ifade etti.Unlearn Academy Kurucu Ortağı Eğitmen Mine Öztürk de etkinliğin sonunda; “Teknolojide Kadın Liderliği” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Öztürk sunumunda teknolojinin geldiği noktayı ve kadınların teknolojideki liderliğini örneklerle anlattı.GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu program sonunda, Turkcell Akademi Direktörü Rumeysa Kaymakcı, Turkcell Akademi Liderlik Gelişim Müdürü Hülya Gündüz Yetik ve Unlearn Academy Kurucu Ortağı Eğitmen Mine Öztürk’e teşekkür amaçlı Kıbrıs’a özgü yapılmış birer çerçeve takdim etti.