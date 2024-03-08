Karşıyaka bir çınarını daha kaybetti

Girne bölgesinin hızla gelişen köylerinden Karşıyaka sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

1974 Barış Harekatı sonrasında Kıbrıs’a gelen ailelerden olan Karşıyaka sakini Tek ailesinin çınarı Mehmet Tek bugün hakkın rahmetine kavuştu.

Mehmet Tek’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Karşıyaka Camii’nde kılınan ikindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

