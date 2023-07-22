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Teknecik’te polis nöbeti

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El-Sen, tüm bölgelerdeki şalt sahaları ile Teknecik Santrali’nin girişine polis yerleştirildiğini ve polislerin çekilmediği sürece hiçbir arızaya müdahale edilmeyeceğini açıkladı

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Teknecik’te polis nöbeti
Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, KIB-TEK çalışanlarının, KKTC’de tüm şalt sahaları ve Teknecik Elektrik Santrali giriş kapılarına konulan polis engeliyle karşılaştığını açıkladı.
“KIB-TEK personeli terör örgütü muamelesi görmektedir” diyen Tuğcu, “Polis çekilmediği sürece tüm bölgelerde şalt sahasındaki ve trafo odalarındaki arızalar yapılmayacaktır” dedi.
Tuğcu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Tüm bölgelerde bulunan şalt sahaları girişlerine ve Teknecik giriş kapısına konulan polis çekilmediği sürece tüm bölgelerde şalt sahasındaki ve trafo odalarındaki arızalar yapılmayacaktır. KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın’ın talimatı ile şalt sahaları, trafo odaları ve Teknecik’te KIB-TEK çalışanlarının arıza tamiri yapmaya gittiği esnada polis engeliyle karşılaşmıştırlar. KIB-TEK personeli terör örgütü muamelesi görmektedir. Bu uygulama sonlandırılmadığı sürece KIB-TEK personeli tarafından şalt sahalarındaki ve trafo odalarındaki arızalar yapılmayacaktır.”
Öte yandan Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) “Kıb-Tek çalışanlarının arıza yapmaya gittiği esnada polis engeliyle karşılaşmıştırlar.” açıklaması sonrası Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, polise trafoları koruması için talepte bulunmadıklarını söyledi. Paşa, “Polis tedbir aldı, kamu malını koruyor.” dedi.
 
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