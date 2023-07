“Biz fakirleşirken birileri zenginleşiyor”

KTÖS: “Fakirleşiyoruz, alım gücümüz düşüyor ama biz fakirleşirken birileri de bu ülkede zenginleşiyor”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, kamuda yetkili 5 sendika olarak Hür-İş’in mücadelesinin yanında olduklarını belirterek, “Fakirleşiyoruz, alım gücümüz düşüyor ama biz fakirleşirken birileri de bu ülkede zenginleşiyor” diye konuştu.Kriz olduğunun söylendiğini ama aslında servetin el değiştiğini ifade eden Maviş, ülkedeki maaş ve ücretliler, asgari ücretliler, öğretmenler, kamu emekçileri ve işçilerinin yoksulluk sınırı ile açlık sınırı arasında sıkıştırıldığını söyledi.Hayatın pahalılaştığını, piyasada zamların arkasının kesilmediğini dile getiren Maviş, maaş ve ücretliler ve küçük esnafın fakirleştiğini kaydetti. “İnsanca bir yaşam istiyoruz” diyen Maviş, “Eşimizle, arkadaşlarımızla bir kahveye, bir sosyal yemeğe çıkamayacak duruma gelmişsek siyasetin iki kere düşünmesi gerekiyor” dedi.Hür-İş, Bakan Taçoy’un, asgari ücret için en geç salı gününe kadar masayı toplaması ve yeniden asgari ücretin belirlenmesini istedi. Hür-İş Başkanı Serdaroğlu “15 bin 750 TL’lik net asgari ücretle bırakın geçinmeyi, yaşanılamaz bile” dediAsgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafını temsil eden Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), net 15 bin 750 TL olarak belirlenen asgari ücrete itiraz etti. Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, itiraz dilekçesini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a iletmek üzere Özel Kalem Müdürü Osman Asilkan’a teslim etti.Serdaroğlu, Bakan Taçoy’un, en geç salı gününe kadar masayı toplaması ve yeniden asgari ücretin belirlenmesi arzusunda olduklarını belirtti.Hür-İş yetkilileri, itiraz öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına, kamuda yetkili KTAMS, KAMUSEN, KTÖS ve KTOEÖS temsilcileri de katılarak, destek verdi.Basın açıklamasının ardından asgari ücrete itiraz dilekçesi verildi. Sendika yetkilileri, daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile basına kapalı görüşme yaptı.Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu bakanlık önünde yaptığı konuşmada, “Mayıs ayından beri hükümetin bir tiyatro başlattığını” öne sürerek, tiyatronun sonlandırıldığını ve asgari ücretle geçinen emekçiler için açlık sınırının altında bir rakam belirlendiğini kaydetti.“15 bin 750 TL’lik net asgari ücretle bırakın geçinmeyi, yaşanılamaz bile…” diyen Serdaroğlu, masada işçiyi temsil eden sendika ve kamuda yetkili diğer sendika başkanları ve temsilcileri ile birlikte belirlenen ücrete itiraz edeceklerini söyledi.“Umarız ki hükümet edenler artık yüzünü çevirir de toplumuna bir bakar” diye konuşan Serdaroğlu, “hükümet tarafından gönderilen temsilcilerin dahi asgari ücret masasında dikkate alınmadığını” savundu. “Bunun bakanlıkların ne kadar itibarsızlaştırıldığını gösterdiğini” ileri süren Serdaroğlu, “Sağlık Bakanlığı, İstatistik Kurumu, Maliye Bakanlığı dahil her yerden masaya temsilci geldiğini ve getirilen verilerin Çalışma Bakanlığı tarafından dikkate alınmadığını” kaydetti.“Açlık sınırının devlet tarafından 16 bin 400 TL’nin üzerinde bir rakam olarak belirlendiğini” dile getiren Serdaroğlu, “Çalışma Bakanı ve işveren temsilcisinin, 16 bin 400’ün üzerinde bir açlık sınırı olabileceğini ancak iki asgari ücret rakamını toplayarak, iki kişinin çalışabileceğini söylediğini” öne sürdü.Asgari ücretle geçinen iki kişinin çalışmasının ne kadar zor olduğunun bilinmediğini ifade eden Serdaroğlu, insanların çocuk yetiştirme gailesi olduğunu ancak kreş ve özel okul paralarının ödenemediğini belirtti. Serdaroğlu, kreş ve özel okul paraları ödenemediği için annenin evde oturup, çocuklarına bakması gerektiğini dile getirdi.“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy’un, Anayasa ve eşitlik ilkesinden bahsettiğini ve hayat pahalılığı oranının emekliye, kamu çalışanına, örgütlü olan herkese verileceğini ancak asgari ücrete bunun üzerinden bir rakam verilemeyeceğini söylediğini” savunan Serdaroğlu, “Çalışma Bakanı Anayasa’yı yeni mi okudu? Ya da eşitlik ilkesinden yeni mi haberleri oldu?” diye sordu. Bir önceki asgari ücrette yüzde 56.76’lık hayat pahalılığı varken, asgari ücrete yüzde 41’lik artış verildiğini hatırlatan Serdaroğlu, “O zaman neredeydi sizin anayasal bilginiz?” sorusunu sordu.“İşlerine geldiklerinde bizlere yasaları hatırlatıyorlar, işlerine geldiklerinde de yasaları yutup, unutuyorlar” diyen Ahmet Serdaroğlu, bunların kabul edilebilir olmadığını kaydetti.Sendikalar, Başbakan’ı “Göç Yasası” ile istihdam edilen çalışanlara ek artış konusunda imzaladığı protokolü uygulamaya çağırdı; zamları protesto için de Başbakanlık önüne tüp gaz taşıdı. KTAMS Başkanı Bengihan, eyleme gideceklerini açıkladıKamuda yetkili sendikalar, Başbakan’ı “Göç Yasası” olarak adlandırılan 47/2011 sayılı yasa kapsamında istihdam edilen çalışanlara Hayat Pahalılığı düzenlemesiyle ek artış konusunda imzaladığı protokolü uygulamaya çağırdı.Hayat pahalılığı ödeneğinin 6 değil 2 ayda bir verilmesi talebini dile getiren sendikalar, zamları protesto için Başbakanlık önüne tüp gaz da getirdi.Türkiye’deki gibi çalışanlara refah payı da verilmesi talebini dile getiren sendikaları, vergi dilimleri ve matrahıyla ilgili verilen sözün de tutulmasını isteyerek, en düşük maaş alanla en yüksek maaş alanının yüzde 37 vergi diliminde bulunduğunu belirtti.Başbakanlık önünde tüplü eylem yapan KTAMS, Kamu-Sen, KTÖS, KTOEÖS ve Hür-İş adına açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Başbakan’a seslenerek, “İmzasına sahip çıkmayan ülkesine de çalışanına da halkına da sahip çıkamaz” dedi.Başbakan Ünal Üstel’den 15 gündür randevu alamadıklarını, Başbakanlık Müsteşarı’nın telefonlarına çıkmadığını savunan Güven Bengihan, sendikaların önümüzdeki hafta demokratik eylem hakkını kullanacağını söyledi.Bengihan, Başbakan’ın sendikalarla 12 Ekim 2022’de bir protokol imzaladığını, bu protokolle özellikle Göç Yasası kapsamında işe alınanların maaşlarına Hayat Pahalılığı düzenlemesinde ek artış yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.İlk Hayat Pahalılığı düzenlemesinde Göç Yasası çalışanlarına Barem I’in I’inden başlayarak üniversite hizmet sınıfının I’inci derecesine kadar kademeli olacak şekilde 800 TL ödenmesi için adım atıldığını ifade eden Bengihan, bu uygulamanın ocak ayında yenilenmediğini kaydetti.Sıfırlanan KDV’lerin, düşürülen harçların raflara hiçbir olumlu yansıması olmadığını da savunan Bengihan, Türkiye Cumhuriyeti’nde 6 aylık hayat pahalılığının yüzde 19.77, KKTC’de ise yüzde 33.32 olarak gerçekleştiğini söyledi.Türkiye’deki çalışanlara yüzde 34 artışla refah payı da verildiğini dile getiren KTAMS Başkanı Bengihan, KKTC’de "göç yasasından" kamuya girenlere yüzde 24, daha eski baremden işe girenlereyse yüzde 27-28 artış yapıldığını belirterek, “Gerçekleşen hayat pahalılığı dahi maaşlara yansıtılmadı” dedi.Bengihan, Türkiye’deki gibi çalışanlara refah payı verilmesi taleplerini de dile getirdi.KTAMS Başkanı Bengihan, “Ocak ayından başlayan zamlar temmuzun sonunda maaşlara yansıtılıyor. 7’nci aydan itibaren yapılan zamlarla verdikleri bütün Hayat Pahalılığı da boşa gidiyor. Kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar. Alım gücü gerileyen asgari ücretli sefalete terk edildi” dedi.Akaryakıta, süte, tüpe, ekmeğe, elektriğe yüzde 20’ye varan zamlar yapıldığını kaydeden Bengihan, asgari ücretli daha artışlı maaşını almadan zamların başladığını, vatandaşın dövizdeki artış karşısında her geçen gün daha da fakirleştiğini belirtti.“EMİRNAMEYİ BİLE YANLIŞ YAYINLADILAR”Tüp gaza 40 TL zam yapıldığını hatırlatan, zammın yürürlüğe girmesiyle ilgili yayınlanan emirnamede geçtiğimiz yılın tarihinin yazdığını söyleyen Bengihan, “Emirnameyi bile yanlış yayınladılar. Gaz almak gibi bir dertleri de yok… Her şeyi biz yapacaksak size gerek de yok…” ifadelerini kullandı.“EN DÜŞÜK MAAŞ ALANLA EN YÜKSEK MAAŞ ALAN YÜZDE 37 VERGİ DİLİMİNDE”Maliye Bakanı Alişan Şan ile geçtiğimiz hafta toplantı yaptıklarını, sendikalar olarak Başbakan’ın imzaladığı protokolü de hatırlattıklarının kaydeden Güven Bengihan, şu anki enflasyonist yapıda Hayat Pahalılığı ödeneğinin 6 ayda bir verilmesinin yeterli olmadığını Maliye Bakanı’na da söylediklerini aktardı.Vergi dilimleri ve matrahlarıyla ilgili düzenlemeyle ilgili görüşlerini ifade ettiklerini ama bunun da dikkate alınmadığını söyleyen Güven Bengihan, Hayat Pahalılığının baremlere yansıtılmasıyla en düşük maaş alanla en yüksek maaş alanının yüzde 37 vergi diliminde bulunduğunu kaydetti.KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de, hükümeti eleştirdiği konuşmasında, “Emekçinin değil, sermayenin yanındadırlar, sosyal devlet olmaktan da oldukça uzaktadırlar” dedi. Hükümettekilerin tek dertlerinin koltuk olduğunu savunan Eylem, "Kıbrıslı Türklere yapılan dayatmalarla tüm kurumların bir bir elden gittiğini" savundu.