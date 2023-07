Teknecik'te arıza nedeniyle elektrik kesintileri olacak

Teknecik Elektrik Santrali'nbde yaşanan arıza nedeniyle ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintisi yapılıyor.

Kıb-Tek'ten yapılan açıklamada Teknecik Elektrik Santrali'nde yaşanan arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şöyle:

"16 Temmuz 2023 Pazar günü Teknecik Elektrik Santrali'nde meydana gelen arıza nedeni ile K.K.T.C genelinde dönüşümlü kesintiler yapılmaktadır. Dönüşümlü kesinti süresi her bölge için yaklaşık bir saat olarak öngörülmektedir. Arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatılmıştır. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz."