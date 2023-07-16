Akçay, son nefeste liderliği bırakmadı

Niyazi Ergülen
İktisatbank BTM 2. Lig 6. Haftasının önemli maçlarından olan 2. Grup’taki Akçay – Gayretköy maçında kazanan çıkmadı. Konuk Gayrektöy’ün iki kez öne geçtiği karşılaşmada Akçay son anlarda bulduğu golle karşılaşma 2 – 2 tamamlandı.
Raif Denktaş Stadında oynanan ve Ferhat Tuna’nın yönettiği maça daha iyi başlayan taraf konuk Gayretköy oldu. Gayretköy ilk devrede İsa Avunç ile 1 – 0 öne geçerken, Akçay’ın golcüsü Mustafa devrenin skorunu belirledi. 1 – 1 İkinci devreye de etkili başlayan Gayretköy, Mehmet Ali Avunç’un golüyle skoru 1 – 2 yaptı. Ancak kötü gününde olmasına rağmen son bölümde beraberlik için yüklenen Akçay, kaptan Ali Doğutaş’ın son andaki golüyle 2 – 2’lik beraberliği yakalarken, Gayretköy’ün averajla önünde 14 puanla grubu lider tamamladı.
Karşılaşma sonunda Akçay futbolcuları ve yöneticileri büyük sevinç yaşadılar…
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