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Akçay, son nefeste liderliği bırakmadı

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İktisatbank BTM 2. Lig’de 2. Grup’ta çeyrek finale yükselmeyi başaran ancak liderlik mücadelesi veren Akçay ile Gayretköy arasındaki mücadelede konuk Gayretköy iki kez öne geçmesine karşın Akçay son anda bulduğu golle sahadan 2 -2 eşitlikle ayrılarak grubu lider bitirmeyi başardı

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Akçay, son nefeste liderliği bırakmadı
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Niyazi Ergülen
İktisatbank BTM 2. Lig 6. Haftasının önemli maçlarından olan 2. Grup’taki Akçay – Gayretköy maçında kazanan çıkmadı. Konuk Gayrektöy’ün iki kez öne geçtiği karşılaşmada Akçay son anlarda bulduğu golle karşılaşma 2 – 2 tamamlandı.
Raif Denktaş Stadında oynanan ve Ferhat Tuna’nın yönettiği maça daha iyi başlayan taraf konuk Gayretköy oldu. Gayretköy ilk devrede İsa Avunç ile 1 – 0 öne geçerken, Akçay’ın golcüsü Mustafa devrenin skorunu belirledi. 1 – 1 İkinci devreye de etkili başlayan Gayretköy, Mehmet Ali Avunç’un golüyle skoru 1 – 2 yaptı. Ancak kötü gününde olmasına rağmen son bölümde beraberlik için yüklenen Akçay, kaptan Ali Doğutaş’ın son andaki golüyle 2 – 2’lik beraberliği yakalarken, Gayretköy’ün averajla önünde 14 puanla grubu lider tamamladı.
Karşılaşma sonunda Akçay futbolcuları ve yöneticileri büyük sevinç yaşadılar…
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