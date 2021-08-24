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Teknecik Elektrik Santrali’nin yarattığı kirliliğe dikkat çekildi

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Teknecik Elektrik Santrali’nin yarattığı kirliliğe dikkat çekildi

Esentepe Belediyesi, Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği ile Esentepe Avcılık Atıcılık Derneği, Teknecik Elektrik Santrali’nin yarattığı çevre sorununa dikkat çekmek için Esentepe köy meydanında etkinlik düzenledi.

Esentepe Belediyesinden verilen bilgiye göre, “Nefes Alamıyorum” isimli etkinlikte, Biyolog Hasan Sarpten, Yer Bilimleri Mühendisi Oğuz Vadili ve Elektrik Mühendisi Yusuf Avcıoğlu konuşma yaptı.

Konuşmalarda Teknecik Santrali’ne halen filtre takılmaması, düşük yakıt kalitesinin yarattığı sorunlar, doğal gaz veya alternatif kaynakların getirileri, santralin yarattığı kirlilik ile kanser vaka sayısındaki ilişkiye dikkat çekildi.

Teknecik Elektrik Santrali’nin yarattığı kirliliğin sadece Esentepe bölgesinin değil ülkenin sorunu olduğu vurgulandı.

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