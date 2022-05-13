Tekin Arhun, Ömer Torun'un iddialarını belgelerle yalanladı

Capital Group Direktörü Tekin Arhun, son günlerde bazı internet sitelerinde kendisi hakkında yayınlanan Starling Supermarketler’in eski direktörü Ömer Torun’un iddialarına cevap verdi. Ömer Torun’un iddialarının asılsız olduğunu belirten Arhun, konuyla ilgili belgelerle birlikte bir kamuoyu açıklamasının zaruri olduğunu ifade etti.Tekin arhun’un kamuoyu açıklaması şöyle:Bir süreden beri şahsıma; internet ortamında yayıncılık yapan bazı haber sitelerinin, organize ve sistemli bir şekilde saldırılar yapılmaktadır. Son günlerde bu haber siteleri benim sessizliğimi de fırsat bilerek Grup İştiraklerinden biri olan Starling Supermarketler’in eski direktörü Ömer Torun’u da aralarına alarak kamuoyunu yanıltıcı haberlerini bir üst seviyeye taşımışlardır.Ben; düşünce özgürlüğü, hukuğun üstünlüğü ve demokrasiye gönülden bağlı bir kişiyim. Herkes, istediği her konuda istediğini düşünüp, yazabilir düşüncesiyle bu haber sitelerinin yazdıklarına bu güne kadar sessiz kaldım. Ancak konu binlerce müşterisi bulunan Satrling Supermarketler’e getirildiğinden gerçekleri her boyutuyla açıklamaya karar verdim.Arkası Yarın kuşağı gibi bu ülkenin iş insanlarına ciddi anlamda zarar vermis, aldığı malın bedelini ödemeyip yurtdışına kaçarak birçok işyerinin kapanmasına neden olmuş Ömer Torun’un ilgili haberlerde kendisinin de itiraf ettiği gibi, bankalardan kredi alamadığından nakit ihtiyacını gidermek için O yıllarda sahibi bulunduğum şirketle çalışmaya başlamıştır. Yine aynı yayınlarda kendisinin itiraf ettiği gibi, sahibi olduğum şirketten borçlanma hacmi 3-4 milyon TL’leri bulmasına ragmen, borcuna karşılık teminat olarak kapanmış bir hesaptan çek yazarak ve daha sonra bu çekin üzerinde kendi ifadesiyle oynama yaparak sahibi olduğum şirketi dolandırmaya çalışmıştır.Bana ve sahibi olduğum şirkete milyonlarca lira borçluyken, kendisinin psikolojik tedavi görmek için adadan ayrıldığı bir sürede, adadan kaçtığı haberleriyle kendisine kumpas kurduğumu iddia edecek kadar ileri giderek, tüm alacaklıların marketlerin önünde kuyruklar oluşturarak alacaklarını tahsil etmeye çalışmalarının da sorumluluğunu benim üstüme yıkmaya çalışmaktadır.Ekteki belgelerde de görüleceği gibi Starling Supermarketlerin 2 Mayıs 2015 tarihinden sonraki tek sahibi Salim Kayar, Ömer Torun’un açıklamalarında da itiraf ettiği gibi, sahibi olduğum şirkete olan borçlar ile mansuplaşmak için Lapta’da bulunan Starling Supermarketi bana devretmeyi teklif etmiş, ben de uygun görüp Salim Kayar’ın bu teklifini Kabul ettim.Yine Ömer Torun’un açıklamalarında itiraf ettiği gibi, Salim Kayar’ın teklifi ile yapılan bu masuplaşmanın ardından, Salim Kayar’a bana veya benim sahibi olduğum şirketlere herhangi bir borcun kalmadığı yazısını verdim ve iki şirket arasındaki tüm alacak verecek ilişkisini kestim.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Tekin Arhun