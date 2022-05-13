Her biri kahraman birer Mücahit

GKK 45’inci dönem Yedek Subay ve Çavuş Celbi törenle ant içti. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu Mücahitlerin asker ocağına kısa sürede uyum sağlayarak her birinin büyükleri gibi kahraman birer Mücahit olduklarını ifade etti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde silah altına alınan 45’inci dönem Yedek Subay ve Çavuş Celbi, 4. Piyade Alay Komutanlığı Eğitim Merkezi’nde ant içti.Saygı duruşu , İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ant içme töreninde, celp adına Asteğmen Hasan Fıratlı konuşma yaptı.Yaş kütüğüne dönem plaketlerinin çakılmasıyla devam eden törende, eğitimlerde başarılı olan yedek subay ve çavuşlara ödülleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal ve Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından verildi.Çavuş Mehmet Çelebi’nin “Vatan Aşkı” isimli şiiri okumasının ardından tören, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması, halk dansları gösterileri, Mücahitler Marşı’nın okunması ve tören geçişiyle tamamlandı.Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Mücahitlerin asker ocağına kısa sürede uyum sağlayarak her birinin büyükleri gibi kahraman birer Mücahit olduklarını vurguladıGüvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, GKK 45’inci dönem Yedek Subay ve Çavuş Celbi’nin ant içme töreninde konuşma yaptı.Topaloğlu yaptığı konuşmada, KKTC’nin varlığını ve bütünlüğünü devam ettirmesi, Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven içerisinde bağımsız ve egemen olarak yaşayabilmesi için vatan savunmasına katılan 45’e 1’inci dönem asteğmen ile 45’e 2’nci dönem çavuş celbinin genç Mücahitlerinin ant içtiklerini ve GKK saflarına katıldıklarını kaydetti.Mücahitlerin asker ocağına kısa sürede uyum sağlayarak her birinin büyükleri gibi kahraman birer Mücahit olduklarını vurgulayan Topaloğlu, “Her Türk asker doğar özdeyişini bir kez daha doğruladılar” dedi.Topaloğlu, ant içme töreninin askerlikteki törenlerin en kutsalı olduğunu belirterek, “Türk gencinin özünde var olan göreve bağlılık, kanun, nizam örf ve adetlere uymanın, vatan için gerektiğinde ‘ölürsem şehit kalırsam gazi olurum’ inancının sesli ifadesidir” dedi.Ant içen Mücahitlerin ulvi görevi fazlasıyla yerine getirerek, bayrakları daima göklerde, şafaklarda dalgalandıracaklarına inanç belirtti.Andın askerlik mesleğine kalben bağlanmanın ifadesi olduğunu söyleyen Topaloğlu, “Ant içmede namus sözü verdiğiniz tarihi şerefle dolu GKK’nın birer mensubu oldunuz. Üstün cesaret, fedakarlık, dürüstlük, sadakatla hizmet ve mutlak itaat gibi askerliğin temel niteliklerine dayalı olan kutsal askerlik görevi vatan millet ve bayrak ülküsü etrafında kenetlenerek sorumluluk ve vazife bilinciyle yerine getirilir.“ dedi.Topaloğlu, “Her zaman uyanık ve tetikte olarak kutsal vatan topraklarının bir zerresini dahi düşmana vermeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.