“Tedbirler alım gücünü artırmayacak”

CTP Milletvekili Devrim Barçın hükümetin aldığı "KDV indirimi" kararının halkın alım gücünü artırmayacağını ve fiyatları düşürmeyeceğini söyledi. Barçın'ın konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde:

“ÜstEl Hükümetinin çok geç kalınmış bir şekilde "KDV İndirimi' noktasında aldığı kararın, halkımızın alım gücünü artırmayacağı ve fiyatları düşürmeyeceği kesindir.

Peki neden mi bu kararı aldılar?

Tahminim, çalışanın ve emeklinin maaşlarına yansıyacak Hayat Pahalılığı Oranını az göstermek için olduğudur dostlar.”

