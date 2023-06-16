Benzine bir zam daha

Döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıta geçen hafta yapılan 1 buçuk TL’lik zammın ardından dün bir kez daha akaryakıta zam geldi.
95 oktan benzin 92 kuruş artarak 21,97 TL’den 22,89 TL’ye; 98 oktan kurşunsuz benzin de 1.06 TL artarak 22,32 TL’den, 23,38 TL’ye yükseldi.
Yeni akaryakıt fiyatları dün gece yarısından itibaren geçerli oldu.
Eurodizel ve gazyağına ise zam yapılmadı.
Öte yandan döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıta geçen hafta yapılan 1 buçuk TL’lik zammın ardından dün bir kez daha zam yapılması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
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