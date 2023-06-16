banner913
banner932
Alanya’da U-17 millilerimizden çifte şampiyonluk
Alanya’da U-17 millilerimizden çifte şampiyonluk
11 0
Boğaziçi, dört çeker
Boğaziçi, dört çeker
62 0
 
KTOEÖS: “Yeni eğitim yılı için adımlar ivedilikle atılmalı”
KTOEÖS: “Yeni eğitim yılı için adımlar ivedilikle atılmalı”
6 0
Kimliksizler Derneği, Güney Kıbrıs Meclisine yürüyecek
Kimliksizler Derneği, Güney Kıbrıs Meclisine yürüyecek
9 0
“Türkiye ve KKTC daima el ele”
“Türkiye ve KKTC daima el ele”
14 0
“Kıbrıs Türkleri bizi bağırlarına bastı”
“Kıbrıs Türkleri bizi bağırlarına bastı”
11 0
Halkın kâbusu TL
Halkın kâbusu TL
47 0
banner915

Benzine bir zam daha

banner953

Akaryakıta geçen hafta yapılan 1 buçuk TL’lik zammın ardından dün de 1 TL’ye yakın zam yapıldı

banner825
Benzine bir zam daha
banner931
Döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıta geçen hafta yapılan 1 buçuk TL’lik zammın ardından dün bir kez daha akaryakıta zam geldi.
95 oktan benzin 92 kuruş artarak 21,97 TL’den 22,89 TL’ye; 98 oktan kurşunsuz benzin de 1.06 TL artarak 22,32 TL’den, 23,38 TL’ye yükseldi.
Yeni akaryakıt fiyatları dün gece yarısından itibaren geçerli oldu.
Eurodizel ve gazyağına ise zam yapılmadı.
Öte yandan döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıta geçen hafta yapılan 1 buçuk TL’lik zammın ardından dün bir kez daha zam yapılması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.