TDP Kurultayı yarın

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 8. Olağan Kurultayı yarın yapılacak.
TDP’den yapılan açıklamaya göre, Kurultay Lefkoşa’da The Paradise Park’ta saat 10.00’da başlayacak.
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