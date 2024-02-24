banner913
banner932
EL-SEN görev şehidi Özkan Gürler'i anacak
EL-SEN görev şehidi Özkan Gürler'i anacak
10 0
Bugün Berat Kandili
Bugün Berat Kandili
14 0
 
Trafik denetimleri 526 sürücü rapor edildi
Trafik denetimleri 526 sürücü rapor edildi
17 0
Kemal Saraçoğlu Vakfı 2023 faaliyetleri ve harcamalarını açıkladı
Kemal Saraçoğlu Vakfı 2023 faaliyetleri ve harcamalarını açıkladı
15 0
“Azerbaycan’la ilişkiler geliştirilecek”
“Azerbaycan’la ilişkiler geliştirilecek”
20 0
Dürüst çiftine tutuklama şoku
Dürüst çiftine tutuklama şoku
74 0
Sister Firdevs’i kaybettik
Sister Firdevs’i kaybettik
39 0
banner1012

TDP Kurultayı yarın

banner974
TDP Kurultayı yarın
banner971
Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP)  8. Olağan Kurultayı yarın yapılacak.
TDP’den yapılan açıklamaya göre,  Kurultay  Lefkoşa’da The Paradise Park’ta saat 10.00’da başlayacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.