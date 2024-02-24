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Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC İzci Liderleri Derneği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC İzci Liderleri Derneği heyetini kabul ederek görüştü.

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Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC İzci Liderleri Derneği heyetini kabul etti
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Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, izciliğin bir yaşam kültürü ve spor olduğunu ifade ederek, ülkede yıllardır yapılan izciliği yaşatmak ve gençler  arasında da devam ettirmek için yapılan çalışmaları takdir ettiğini belirtti. 
Cumhurbaşkanı Tatar, doğa ile iç içe yaşamı birlik ve beraberlik içinde sürdürmek için yapılan izcilik faaliyetlerinde heyete başarılar diledi.
KKTC İzci Liderleri Derneği heyeti  de Cumhurbaşkanı Tatar’a yürütülen izcilik faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
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