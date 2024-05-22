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TDP İskele bölgesi dayanışma yemeği düzenlendi

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) İskele bölgesi dayanışma yemeği düzenledi.

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TDP İskele bölgesi dayanışma yemeği düzenlendi
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Yemeğe Genel Başkan Zeki Çeler, Genel Sekreter Nevzat Özkunt, MYK üyeleri Evrim Hınçal, Güner Ersen, İlke Davulcu, Hüseyin Hallaçoğlu, eski Genel Başkan ve milletvekilleri Cemal Özyiğit, Mehmet Çakıcı, Hüseyin Angolemli, Mustafa Emiroğluları, Çetin Veziroğlu, İskele İlçe Başkanı Ercan Yüzüak, Gazimağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, Girne İlçe Başkanı Ayşe Öztabay ve Lefkoşa İlçe Başkanı Aktan Erdoğa yanında parti üyeleri ve sempatizanları katıldı.
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