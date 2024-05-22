banner913
banner932
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
8 0
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
35 0
 
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
19 0
KKTC arsaları, İstanbul'da açık artırmada!
KKTC arsaları, İstanbul'da açık artırmada!
23 0
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
60 0
Özlü’nün ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği”
Özlü’nün ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği”
29 0
Hayvan üreticilerinin eylemi ikinci gününde…
Hayvan üreticilerinin eylemi ikinci gününde…
17 0
banner1032
banner1038

Norveç, Filistin'i 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurdu

banner1020

Norveç hükümeti Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurdu.

banner974
Norveç, Filistin'i 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurdu
banner971

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Norveç hükümeti, Norveç'in Filistin'i bir devlet olarak tanımasına karar verdi." dedi.

On binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı bir savaşın ortasında hem İsraillilere hem de Filistinlilere siyasi çözüm sunan tek alternatifi canlı tutmaları gerektiğini belirten Store, bunun, "yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşayan iki devlet" olduğunun altını çizdi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Norveç'in iki devletli çözümü desteklediği ve ilerletmeye çalıştığı vurgulanarak Filistin'in bir devlet olarak tanınmasının, Norveç'in, Orta Doğu'daki çatışmaya kalıcı bir çözümün sadece iki devletli bir çözüm yoluyla sağlanabileceği yönündeki uzun süredir devam eden tutumunu vurguladığı bildirildi.

Açıklamada, Filistin'in, Avrupa'daki benzer görüşe sahip ülkelerle eş zamanlı olarak, uluslararası hukuka ve ilgili BMGK kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanınacağı belirtildi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.