TCG Nusret Gemisi bugün ve yarın Girne' Limanı’nda halkın ziyaretine açılacak

TCG Nusret Müze Gemisi, bugün ve yarın Girne Limanı’nda halkın ziyaretine açılacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC’de liman ziyareti yapacak TCG Nusret Müze Gemisi, 9.30-12.30 ve 13.30-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.



Bugün ayrıca 14.00-15.00 saatleri arasında Girne Limanı’nda bulunan TCG Nusret Müze Gemisi önünde bando konseri verilecek.

