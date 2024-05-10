Meclis Komitesi heyeti Ankara temaslarını tamamladı

Bakanlıklarda görüşmeler gerçekleştiren, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyeti, Ankara temaslarını tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyeti, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu’nu ziyaret etti.

-Hatipoğlu

Kabulde konuşan Hatipoğlu, KKTC’yi daha da ileri götürmek ve kurumsal yapıyı güçlendirmek amacıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

KKTC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ile koordineli bir şekilde KKTC'ye katkılarının devam ettiğini belirten Hatipoğlu, yeni döneme ilişkin yapılacak çalışmaların da planlamasının sürdüğünü ifade etti.

-Canaltay

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay da, Şans Oyunları Yasası’nı Meclis’ten geçirdiklerini, bu vesileyle Maliye’nin gelirlerinin artacağını kaydetti.

Kaldıraçlı İşlemler Yasa Tasarısı üzerinde çalışmaya başlayacaklarını belirten Canaltay, bu yasa ile kayıt dışı alışverişlerin kayıt altına alınarak, ekonomiye katkı sağlanacağını söyledi.

-TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ni ziyaret

Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyet daha sonra TC Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil’i ziyaret etti.

-Yozgatlıgil

Kabulde konuşan Yozgatlıgil, iki devletli çözümü savunmaya ve Kıbrıs Türk halkının refah seviyesini yükseltmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Yozgatlıgil, bölgesinde güç ve dünyada söz sahibi olan Türkiye’nin, KKTC’nin kalkınması için her türlü plan ve projeye destek vereceğini kaydetti.

Ahmet Yozgatlıgil, KKTC ile 2 Milyar 236 Milyon dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmini ise 5 Milyar dolara çıkarma hedefleri olduğunu ifade etti.

-Canaltay

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Canaltay da, Güvercinlik bölgesini kapsayan ihalenin bir an önce tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

İhracatta yaşanılan zorlukları da anlatan Canaltay, teknoloji alanında yapılacak yatırımlara Türkiye’den destek verilmesini talep etti.

Görüşmelerde, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyeleri UBP Milletvekilleri Alişan Şan, Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ile Komite eski üyesi CTP Milletvekili Fikri Toros ve Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat yer aldı.

Ankara temaslarını tamamlayan Meclis heyetinin bu akşam KKTC’ye dönmesi bekleniyor.