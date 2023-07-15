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TC ile KKTC ehliyetlerinin karşılıklı tanınmasını içeren kanun yürürlüğe girdi

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TC ile KKTC ehliyetlerinin karşılıklı tanınmasını içeren kanun yürürlüğe girdi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye Cumhuriyeti  (TC) arasında  ehliyetlerin karşılıklı tanınmasını içeren kanun TC Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yayımlanan kanuna göre, Haziran 2022'de Lefkoşa'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma"nın onaylanması uygun bulundu.
Söz konusu kanun hükümlerinin, Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.
 
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