TC ile KKTC ehliyetlerinin karşılıklı tanınmasını içeren kanun yürürlüğe girdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye Cumhuriyeti (TC) arasında ehliyetlerin karşılıklı tanınmasını içeren kanun TC Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yayımlanan kanuna göre, Haziran 2022'de Lefkoşa'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma"nın onaylanması uygun bulundu.
Söz konusu kanun hükümlerinin, Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.