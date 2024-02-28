"Ülkede organize suç örgütlenmesi var"

Ülkeye girişinin ardından kişinin vize süresinin dolduğuna ilişkin takibin nasıl yapıldığını soran Solyalı, bu bilgiyi hangi kurumun takip ettiği konusunda bilgi talep etti.
Solyalı, 2023’te Başsavcılığın 30 bin ceza davası açtığını söyleyerek, uyuşturucunun işlenen suçlarda birinci sırada olduğunu, 2024’te ise iki aylık sürede 25 şiddet olayı gerçekleştiğini, 65-70 kişinin buna bağlı tutuklandığını belirtti.
KKTC ismi kullanılarak ülkede organize suç örgütlenmesinin var olduğunu tespit eden raporlar bulunduğunu iddia eden Solyalı, silah ruhsatı verilmesine yönelik sorusunun yanıtlanmadığını söyledi.
Öğrenci vizesiyle ülkeye gelen ancak öğrenci olmayan kişilere engel olunması gerektiğini dile getiren Solyalı, bu kişilerin kaçak yollarla güneye geçtiğini, takibinin de yapılmadığını ileri sürdü.
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