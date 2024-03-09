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TC Büyükelçiliği, 18 bölgede iftar verecek

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TC Büyükelçiliği, 18 bölgede iftar verecek
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Ramazan ayı başlıyor. 11 Mart 2024 Ramazan ayının ilk orucu tutulacak. 11 Mart’ta başlayacak olan ramazan, 9 Nisan’da sona erecek.
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından ramazan ayı boyunca 18 noktada, günde 7300 kişilik iftar yemeği verilecek.
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin koordinasyonunda, KEİ Ofisi’nin finansmanı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğiyle ramazan ayı boyunca Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke ve Lefkoşa’ya bağlı 18 sabit noktada günde 7300 kişilik iftar yemeği ikram edilecek.
Ramazan sofrası noktaları ise şöyle:
Gazimağusa: Dörtyol Cami, Maraş Ulu Cami, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yeniboğaziçi Cami
Girne: Nurettin Ersin Paşa Cami, Hz. Ömer Cami, Karaoğlanoğlu Cami, Dikmen Cami
Güzelyurt: Fatih Cami, Yukarı Bostancı Cami
İskele: İskele Merkez Cami
Lefke: Lefke Avrupa Üniversitesi, Gemikonağı Cami
Lefkoşa:  Gönyeli Yalçın Park, Hamitköy Cami, Lefkoşa Sanayi Cami, Hz. Ebubekir Cami, Hala Sultan Cami
Büyükelçilik’ten yapılan açıklamada, ramazan ayı boyunca ayrıca, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) tarafından muhtelif zamanlarda çeşitli köylerde halka iftar yemeği ikram edileceği de bildirildi.
 
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