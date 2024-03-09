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“AB, Kıbrıs için birleştirici bir güç olmalı”

Rum lider Hristodulidis, “Avrupa Birliği, Türk işgalinin 50 yıl akabinde hala daha Türk işgali altında olmaya devam eden son bölünmüş üye devleti için katalizör birleştirici bir güç olmalı” dedi

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“AB, Kıbrıs için birleştirici bir güç olmalı”
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Bükreş’te gerçekleştirilen Avrupa Halk Partisi kongresindeki konuşmasında, Avrupa Halk Partisinin ülkenin yeniden birleşmesi çabalarında istikrarlı ve belirgin bir şekilde Güney Kıbrıs’ın tarafında durduğunu savundu.
Hristodulidis, Avrupa Birliğinin, ileri sürülen “Türk işgalinin 50 yıl akabinde hala daha Türk işgali altında olmaya devam eden son bölünmüş üye devleti için katalizör birleştirici bir güç olması gerektiğine kesinlikle inandığını” da vurguladı.
Hristodulidis, ileriki aylarda Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünün sağlanması için müzakerelerin hızlı bir şekilde yeniden başlamasıyla ilgili çabalarında, geniş siyasi ailelerinin ve AB kurumsal organlarının liderliklerinin desteğine güvendiklerini de söyledi.

 
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