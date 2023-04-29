TBMM ile protokol imzalandı

TC ve KKTC meclisleri arasında protokol imzalandı

Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) 12. Genel Kurul Toplantısına katılmak amacıyla Ankara’da temaslar yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi.

TBMM’de yer alan görüşmede iki ülke Meclis Başkanı önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası toplantıya geçildi.

Görüşmelerin ardından iki ülke meclisleri arasında protokol imzalandı.

Görüşmede ilk sözü alan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, dünyada gelecek 5 yıl içerisinde önemli gelişmelerin olacağına vurgu yaparak, bu bağlamda da KKTC’nin bağımsızlığının tanınmaya başladığını birçok noktada görmeyi arzuladıklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin Anavatanı olduğunu ifade ederek, Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduklarını dile getirdi.

