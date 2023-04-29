banner913
banner932
KKTC, TÜRKPA’da gözlemci üye oldu
KKTC, TÜRKPA’da gözlemci üye oldu
3 0
Esentepe beyaza büründü
Esentepe beyaza büründü
4 0
 
UKÜ rahat kazandı
UKÜ rahat kazandı
10 0
Havanın yarın ve pazar günü yağmurlu olması bekleniyor
Havanın yarın ve pazar günü yağmurlu olması bekleniyor
15 0
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
31 0
“Kıbrıs üzerinden güç mücadelesini görmeliyiz”
“Kıbrıs üzerinden güç mücadelesini görmeliyiz”
15 0
Ortaklar bölündü
Ortaklar bölündü
23 0
banner915

TBMM ile protokol imzalandı

banner476

TC ve KKTC meclisleri arasında protokol imzalandı

banner825
TBMM ile protokol imzalandı
banner931
Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) 12. Genel Kurul Toplantısına katılmak amacıyla Ankara’da temaslar yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi.  
TBMM’de yer alan görüşmede iki ülke Meclis Başkanı önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası toplantıya geçildi. 
Görüşmelerin ardından iki ülke meclisleri arasında protokol imzalandı. 
Görüşmede ilk sözü alan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, dünyada gelecek 5 yıl içerisinde önemli gelişmelerin olacağına vurgu yaparak, bu bağlamda da KKTC’nin bağımsızlığının tanınmaya başladığını birçok noktada görmeyi arzuladıklarını söyledi. 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin Anavatanı olduğunu ifade ederek, Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduklarını dile getirdi. 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.