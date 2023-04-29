Gönyeli Alayköy’de temizlik seferberliği

Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin sınırlarının genişlemesinin ardından ilk kez büyük bir alanda temizlik kampanyası başlıyor

Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği temizlik kampanyası başlıyor. Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin sınırlarının genişlemesinin ardından ilk kez bu kadar büyük bir alanda hayata geçirilecek olan temizlik kampanyasının her yıl olduğu gibi bölgelere ayrılarak daha planlı ve düzenli bir şekilde vatandaşa hizmet götürülmesi sağlanacak.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, temizlik kampanyasını hızlı ve kapsamlı şekilde ilerleterek vatandaşın temiz kullanım alanlarına sahip olmalarını sağlayacaklarını söyledi.

Amcaoğlu, temizlik konusunda belediyenin temizleme sorumluluğunu yerine getirdiği gibi vatandaşların da temiz tutma sorumluluğunu yerine getirmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Vatandaşların hizmet kalitesinin artırılması talebi olduğunu bunu da karşılamaya hazır olduklarını kaydeden Amcaoğlu, vatandaşlara hak ettikleri hizmeti hızlı şekilde sağlayacaklarının altını çizdi.

Temizlik kampanyasının bölgelere ayrılarak hızla tamamlanmasını amaçlandıklarını kaydeden Amcaoğlu, temizlenen alanların da vatandaşlar tarafından temiz tutulmasının önemine işaret etti.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Temizlik Kampanyası’nda bölgenin de genişlemesi nedeniyle ciddi bir insan ve ekipman gücü kullanılacak. Kampanyada belediye ekipleri ve şirketlerin 64 Temizlik elemanı, 4 Dozer, 3 Traktör, 3 Damperli kamyon, 5 Çekirge tipi kamyon, 2 Süpürge aracı ve1 Çöp konteyner yıkama aracı hazır bulunacak.

