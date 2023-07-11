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TBMM Başkanı Kurtulmuş KKTC’de

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TBMM Başkanı Kurtulmuş KKTC’de
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk yurt dışı resmi ziyaret için KKTC’ye geldi.

 
Kurtulmuş'a eşi Sevgi Kurtulmuş ve milletvekillerinden oluşan heyet eşlik ediyor. 
 
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve heyetini Ercan Havalimanı’nda Meclis Başkanı Zorlu Töre, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Vekili 28’inci Tümen Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu ile diğer yetkililer karşıladı.
 
-Kurtulmuş’un programı
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyet ilk olarak Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarını daha sonra da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Ant Mezarını ziyaret edecek.
Kurtulmuş daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek ve ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile baş başa görüşecek.
Baş başa görüşme sonrası, Kurtulmuş ve Töre başkanlığında heyetler arası görüşmeye geçilecek.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet daha sonra Başbakan Ünal Üstel ile görüşecek.
Görüşmeler sonrasında Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Boğaz Şehitliği’ni ziyaret edecek, ardından adadan ayrılacak.
 
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