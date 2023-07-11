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KTGB 11 Temmuz Basın Günü için mesaj yayımladı

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-“Özgür basın için kaygılarımız her geçen gün artıyor”

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KTGB 11 Temmuz Basın Günü için mesaj yayımladı
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), özgür basın için kaygılarının her geçen gün arttığına işaret ederek, demokrasinin temel taşlarından olan ifade ve basın özgürlüğünün önemine dikkat çekti.
KTGB'nin  11 Temmuz Basın Günü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:
“Kıbrıs’ta 134 yıl önce bugün bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk gazete olan Saded’in anısına kutladığımız bu özel günde, Kıbrıs Türk basınındaki tüm emekçileri selamlıyor, hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz.
Demokratik ve çağdaş bir toplumun olmazsa olmazı olan “özgür basın” konusunda, kaygılarımızın her geçen gün arttığı ülkemizde, basın özgürlüğünü tırpanlama niyetiyle atılmış ve atılacak her türlü adımın karşısında olmayı sürdüreceğiz.
Bu konuda, sadece KTGB’nin ve gazetecilerin duyarlılığının yetmeyeceğini, tüm toplum kesimlerinin de tepki ve ses vermesi gerektiğini de yinelemek isteriz.
KTGB’nin, 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle bu akşam saat 20.00’de birlik kompleksindeki The Paradise Park’ta düzenleyeceği resepsiyon ve ödül törenine tüm gazeteciler davetlidir.”
 
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