Tatar’ın çektiği fotoğraflar sergide

İstanbul’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Objektifinden KKTC Fotoğrafları” isimli sergi açıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul temasları kapsamında, İstanbul Ticaret Odası’nı (İTO) ziyaret etti.İTO Başkanı Şekib Avdagiç ile görüşmesinde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı’nın gözlemci üyesi olarak Türkiye öncesi Kırgızistan’da yaptığı temaslara işaret ederek, “Yeni fırsatlar, yeni pencereler KKTC için açılmıştır” dedi.İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise Kıbrıs Türk halkının başlarının tacı olduğunu, KKTC’ye kapılarının her zaman açık olduğunu kaydederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin de olumlu şekilde geliştirilmesine katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini sundu.Türkiye ve KKTC’nin beraber çalışması ve gelişmesinin önemine işaret eden Avdagiç, 2022 yılında 2 milyonun üzerinde Türkiye vatandaşının KKTC’ye gittiğini, turizmin yanında, yatırımların da arttığını kaydetti.Avdagiç, dünya genelinde çeşitli fuarlara katıldıklarını ve buralarda Kuzey Kıbrıs standını gördüklerinde büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti. Avdagiç, bunun yanında, KKTC’den katılan firmaların ve ürün çeşitliliğinin kısıtlı olduğu görüşünü paylaşarak, Tatar’dan bu yönde taleplerde bulundu, kapsamın geliştirilmesi dileğini paylaştı. Avdagiç, “bu süreçte her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ile görüşen Tatar, ardından İTO tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanı’nın fotoğraflarından oluşan “40’ıncı Kuruluş Yıl Dönümünde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Objektifinden KKTC Fotoğrafları” isimli serginin açılışına geçti.Cumhurbaşkanı Tatar’ın gözünden KKTC’nin tarihi yerleri, doğal güzellikleri ve zenginliklerini yansıtan karelerden oluşan sergi İstanbul’da İTO Yeni Cami Hünkar Kasrı’nda yer alıyor. Sergi, 29 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.Tatar, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu sergi ile bir kez daha bütün dünyaya ve insanlığa seslendiğini söyleyerek, “KKTC mutlak surette hak ettiği yeri alacaktır” dedi.İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise, konuşmasında “Kıbrıs’ın ilk fotoğrafı 1571’de Lala Mustafa Paşa ile çekildi. 1974 yılında da bunu çağdaş Kıbrıs fotoğrafı ile zirveye ulaştırdık” ifadelerini kullandı. Avdagiç, KKTC’nin kurulmasının ardından geçen 40 yıl boyunca yürütülen yıpratma gayretlerine rağmen KKTC’nin bulunduğu durumdan iftihar duyduklarını vurguladı.